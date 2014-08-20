Здания детских садов на Хабаровской и Газонной приобретет муниципалитет

Posted 20 августа 2014, 07:30
Published 20 августа 2014, 07:30
Modified 2 марта 2023, 17:39
Updated 2 марта 2023, 17:39
Новые здания детских садов на Хабаровской, 68 и Газонной, 19а будут выкуплены у застройщиков в муниципальную собственность. Такое решение приняла Пермская городская Дума на заседании комитета по экономическому развитию вчера, 19 августа.
По сообщению пресс-службы городской Думы, выбор объектов был обусловлен тем, что в микрорайонах Железнодорожный и Молодежный, где находятся указанные здания, ведется активное жилищное строительство. При этом квартиры в новых домах микрорайона пользуются особым спросом у молодых семей.
Оба проекта предполагают финансирование из бюджета города и края. Всего на приобретение здания по ул. Газонной, 19а будет выделено 180 млн рублей. На детский сад на Хабаровской, 68, построенный «Камской долиной» в рамках обустройства территории жилого комплекса «Боровики», выделено 140 млн рублей.