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Posted 20 августа 2014, 07:30

Published 20 августа 2014, 07:30

Modified 2 марта 2023, 17:39

Updated 2 марта 2023, 17:39

Здания детских садов на Хабаровской и Газонной приобретет муниципалитет

20 августа 2014, 07:30
Два новых здания детских садов будут выкуплены у застройщиков за 180 и 140 млн рублей.

Новые здания детских садов на Хабаровской, 68 и Газонной, 19а будут выкуплены у застройщиков в муниципальную собственность. Такое решение приняла Пермская городская Дума на заседании комитета по экономическому развитию вчера, 19 августа.

По сообщению пресс-службы городской Думы, выбор объектов был обусловлен тем, что в микрорайонах Железнодорожный и Молодежный, где находятся указанные здания, ведется активное жилищное строительство. При этом квартиры в новых домах микрорайона пользуются особым спросом у молодых семей.

Оба проекта предполагают финансирование из бюджета города и края. Всего на приобретение здания по ул. Газонной, 19а будет выделено 180 млн рублей. На детский сад на Хабаровской, 68, построенный «Камской долиной» в рамках обустройства территории жилого комплекса «Боровики», выделено 140 млн рублей.

#Недвижимость#Детский сад
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