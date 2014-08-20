Здания детских садов на Хабаровской и Газонной приобретет муниципалитет

По сообщению пресс-службы городской Думы, выбор объектов был обусловлен тем, что в микрорайонах Железнодорожный и Молодежный, где находятся указанные здания, ведется активное жилищное строительство. При этом квартиры в новых домах микрорайона пользуются особым спросом у молодых семей.