Удар по сигаретам отозвался в общепите. Заведения считают потерянных клиентов

Posted 21 августа 2014, 03:00
Published 21 августа 2014, 03:00
Modified 2 марта 2023, 17:39
Updated 2 марта 2023, 17:39
С 1 июня 2014 года в полную силу вступил так называемый «антитабачный» закон. С этого лета запрещается курение в барах и ресторанах. Мы узнали у представителей заведений общественного питания, какие изменения внес закон в их работу.
«Курящие» заведения практически исчезли с карты Перми. Смолить в общепите теперь запрещено, можно ли курить на летних верандах до конца не понятно, какие требования будут предъявляться к курилкам тоже неясно.
Горожане рассказывают о том, что стали реже ходить в кафе из-за того, что пропала возможность выкурить пару сигарет за чашечкой кофе. Представители бизнеса по-разному отнеслись к новому закону: кто-то говорит, что с вступлением закона в полную силу стало лучше, кто-то считает потерянных клиентов.
Как рассказал Properm.ru администратор зала бара «Августин» Алексей Стасюк, «антитабачный» закон не сильно повлиял на работу их заведения: «Да, были личности которые сказали: «приходить не будем», но это единичные случаи».
По словам Алексея, если внимательно изучить закон, то и в нем можно найти лазейку: «Например, на протяжении трех лет можно отводить в помещении специальную зону с вытяжкой. Но у нас такой нет, территория слишком маленькая».
«Сигареты приобрести у нас нельзя, но со своими приходить можно. И курить их никто не запрещал», — внезапно подытожил Алексей.
Его тезка, Алексей, бармен заведения «Абырвалг», рассказал, что после введения запрета на курение в барах, количество посетителей в их заведении не изменилось, хотя продажи упали.
По словам бармена, теперь в заведении запрещено курить электронные сигареты. Купить в баре их тоже не получится.
В кафе «Фьюжн» рассказали, что после принятия закона посетителей меньше не стало, но теперь им приходится выходить на улицу для того, чтобы покурить сигареты. С кальянами все проще — их как и раньше можно курить прямо за столиком кафе. «На кальяны у нас есть лицензия, поэтому мы без проблем ими пользуемся», — рассказал корреспонденту Properm.ru администратор заведения Марат Альматов.
О том, что клиентов не стало меньше, рассказали в арабском кафе «Эль-Муна»: «Закон на наше заведение никак не повлиял, посещение не уменьшилось. Да, слышала от некоторых людей, что их не устраивает этот закон и т.д. Но ничего, все хорошо, все спокойненько выходят на улицу. У нас нельзя курить абсолютно никакие сигареты, даже электронные. Для кальянов используем бестабачные смеси».
В том, что бестабачные смеси — это выход для заведений согласилась администратор кальян-бара «Нефертити» Наталья Амирова.
Одним из немногих, кто отметил положительное влияние закона оказалась Юлия, администратор кафе-бара «Santorini».
Директор пивбара «Гвоздь» Оксана Смагина в разговоре с корреспондентом Properm.ru отметила, что пока выводы о количестве посетителей и выручке делать рано, они будут осенью. Однако сейчас можно говорить о том, что в заведении, к примеру, упали продажи кофе.
По мнению Оксаны, выходом могло бы стать значительное увеличение стоимости сигарет, но не подобные запреты: «Тогда люди могли бы выбирать, что им приобрести: бокал хорошего вина или пачку сигарет. К тому же, сигареты не смогли бы покупать школьники».
В кофейне «Two Look» нашли свой выход из ситуации: «Мы сделали закрытый клуб. Такой вариант — наименьшее из зол. Клиенты относятся к этому адекватно и никаких проблем не возникает. Система карт не доставляет им особых затруднений».
Многие рестораторы готовы установить курительные комнаты в своих заведениях, однако теперь это стало проблемой.
Олеся Захарова, директор комплекса «FabrikaКухня«:
Выходом из ситуации, по словам Олеси, стала бы установка курительной комнаты. Но это также является проблемой, потому что в законе еще не прописаны требования, которые будут предъявляться к помещению.
С вступлением закона в полную силу, посетители многих заведений потеряли возможность курить и на летних верандах.
По словам Евгении по карману закон не ударил, поскольку «сигареты приносили очень малую часть дохода». Что касается кальянов, то они как были так и остались — «в них используются табак, не содержащий никотин».
Анна Масленникова и Любовь Погодина для Properm.ru