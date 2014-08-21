Удар по сигаретам отозвался в общепите. Заведения считают потерянных клиентов

О том, что клиентов не стало меньше, рассказали в арабском кафе «Эль-Муна»: «Закон на наше заведение никак не повлиял, посещение не уменьшилось. Да, слышала от некоторых людей, что их не устраивает этот закон и т.д. Но ничего, все хорошо, все спокойненько выходят на улицу. У нас нельзя курить абсолютно никакие сигареты, даже электронные. Для кальянов используем бестабачные смеси».