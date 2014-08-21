properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2014, 03:00

Published 21 августа 2014, 03:00

Modified 2 марта 2023, 17:39

Updated 2 марта 2023, 17:39

Удар по сигаретам отозвался в общепите. Заведения считают потерянных клиентов

Удар по сигаретам отозвался в общепите. Заведения считают потерянных клиентов

21 августа 2014, 03:00
Фото: Properm.ru.
«С вступлением в силу закона значительно снизилась покупаемость кофе. Люди уходят покурить на улицу и могут не вернуться. Увеличивается риск, что уйдут, не заплатив за столик». — эти и другие проблемы пермские рестораторы связывают с антитабачным законом.

С 1 июня 2014 года в полную силу вступил так называемый «антитабачный» закон. С этого лета запрещается курение в барах и ресторанах. Мы узнали у представителей заведений общественного питания, какие изменения внес закон в их работу.

«Курящие» заведения практически исчезли с карты Перми. Смолить в общепите теперь запрещено, можно ли курить на летних верандах до конца не понятно, какие требования будут предъявляться к курилкам тоже неясно.

Горожане рассказывают о том, что стали реже ходить в кафе из-за того, что пропала возможность выкурить пару сигарет за чашечкой кофе. Представители бизнеса по-разному отнеслись к новому закону: кто-то говорит, что с вступлением закона в полную силу стало лучше, кто-то считает потерянных клиентов.

Как рассказал Properm.ru администратор зала бара «Августин» Алексей Стасюк, «антитабачный» закон не сильно повлиял на работу их заведения: «Да, были личности которые сказали: «приходить не будем», но это единичные случаи».

По словам Алексея, если внимательно изучить закон, то и в нем можно найти лазейку: «Например, на протяжении трех лет можно отводить в помещении специальную зону с вытяжкой. Но у нас такой нет, территория слишком маленькая».

«Сигареты приобрести у нас нельзя, но со своими приходить можно. И курить их никто не запрещал», — внезапно подытожил Алексей.

Его тезка, Алексей, бармен заведения «Абырвалг», рассказал, что после введения запрета на курение в барах, количество посетителей в их заведении не изменилось, хотя продажи упали.

Алексей :— Насколько я понимаю, этот запрет распространен на несовершеннолетних. Поэтому в заведениях 18+ можно было и оставить все по-прежнему. С выходом закона, у нас запретили и кальяны, многих посетителей это не устраивает, просят сделать отдельный зал, где можно будет их использовать.

По словам бармена, теперь в заведении запрещено курить электронные сигареты. Купить в баре их тоже не получится.

В кафе «Фьюжн» рассказали, что после принятия закона посетителей меньше не стало, но теперь им приходится выходить на улицу для того, чтобы покурить сигареты. С кальянами все проще — их как и раньше можно курить прямо за столиком кафе. «На кальяны у нас есть лицензия, поэтому мы без проблем ими пользуемся», — рассказал корреспонденту Properm.ru администратор заведения Марат Альматов.

Марат Альматов:— Запрет на курение в заведениях общественного питания это слишком, неправильно. C другой стороны, это плюс для кафе, ведь некоторые не курят.

О том, что клиентов не стало меньше, рассказали в арабском кафе «Эль-Муна»: «Закон на наше заведение никак не повлиял, посещение не уменьшилось. Да, слышала от некоторых людей, что их не устраивает этот закон и т.д. Но ничего, все хорошо, все спокойненько выходят на улицу. У нас нельзя курить абсолютно никакие сигареты, даже электронные. Для кальянов используем бестабачные смеси».

В том, что бестабачные смеси — это выход для заведений согласилась администратор кальян-бара «Нефертити» Наталья Амирова.

Наталья Амирова:— В Кальянах мы используем бестабачные смеси. Что касается посетителей, то запрет повлиял не сильно. Жалоб от людей не поступает, все просто выходят на улицу. Лично меня все устраивает, дышать стало легче.

Одним из немногих, кто отметил положительное влияние закона оказалась Юлия, администратор кафе-бара «Santorini».

Юлия :— На кафе «Santorini» запрет на курение сказался положительно. Количество посетителей не изменилось, но поменялся контингент: возраст публики увеличился, произошел отток молодежи, а люди старшего возраста, наоборот, полюбили заведение. Кроме того, теперь в кафе могут спокойно заходить мамы с детьми, не боясь, что в помещении накурено. Раз в пару недель бывают случаи, когда заходит человек и спрашивает, можно ли ему курить, получив отказ уходит.

Директор пивбара «Гвоздь» Оксана Смагина в разговоре с корреспондентом Properm.ru отметила, что пока выводы о количестве посетителей и выручке делать рано, они будут осенью. Однако сейчас можно говорить о том, что в заведении, к примеру, упали продажи кофе.

Оксана Смагина :— Посетители привыкли пить кофе и курить, с вступлением в силу закона значительно снизилась покупаемость кофе. Помимо этого, увеличивается беспокойство в зале, люди уходят покурить на улицу и могут не вернуться. Увеличивается и риск, что люди уйдут не заплатив за столик. Еще одна проблема заключается в том, что люди мусорят на улице, когда курят.

По мнению Оксаны, выходом могло бы стать значительное увеличение стоимости сигарет, но не подобные запреты: «Тогда люди могли бы выбирать, что им приобрести: бокал хорошего вина или пачку сигарет. К тому же, сигареты не смогли бы покупать школьники».

В кофейне «Two Look» нашли свой выход из ситуации: «Мы сделали закрытый клуб. Такой вариант — наименьшее из зол. Клиенты относятся к этому адекватно и никаких проблем не возникает. Система карт не доставляет им особых затруднений».

Многие рестораторы готовы установить курительные комнаты в своих заведениях, однако теперь это стало проблемой.

Олеся Захарова, директор комплекса «FabrikaКухня«:

На заведение комплекса «Горный хрусталь» запрет курения повлиял очень негативно, потому что ресторан включен еще и в клубную индустрию. Тем не менее, на количестве посетителей и времени пребывания их в заведении это не сказалось. Конфликтов с гостями не было, они относятся к закону с юмором.

Выходом из ситуации, по словам Олеси, стала бы установка курительной комнаты. Но это также является проблемой, потому что в законе еще не прописаны требования, которые будут предъявляться к помещению.

С вступлением закона в полную силу, посетители многих заведений потеряли возможность курить и на летних верандах.

Евгения, управляющая кафе Lounge :— Большинство наших постоянных гостей негативно отнеслись к закону. К тому же, теперь нельзя курить на нашей летней веранде, потому что она закрытая. Количество посетителей на некоторое время снизилось, но потом все вернулось.

По словам Евгении по карману закон не ударил, поскольку «сигареты приносили очень малую часть дохода». Что касается кальянов, то они как были так и остались — «в них используются табак, не содержащий никотин».

Анна Масленникова и Любовь Погодина для Properm.ru

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика