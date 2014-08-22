Для взрослых. Меняем скепсис на симпатию на тест-драйве Volvo S60

Posted 22 августа 2014, 04:00
Published 22 августа 2014, 04:00
Modified 2 марта 2023, 17:45
Updated 2 марта 2023, 17:45
Вот это как про Volvo. Рынок полон японцев и немцев, дающих ощущение премиальности или маскирующихся под лакшери ореховым шпоном панели. За их блестящими шильдами, манящими, обещающими почет, уважение и сладкие улыбки томных дев, недооцененными остаются другие. Более чем достойные автомобили не могут похвастаться сколько-нибудь достойными продажами.
Если вам до тридцати, вы назовете все это скучным пенсионерством. Если чуть за 35 — посмотрите иначе. Каждый второй миг за рулем Volvo S60 меня не покидало ощущение недооцененности этого седана. Каждый третий — осознание, что до этой машины нужно просто дорасти. Нужно стать, пожалуй, действительно взрослым и даже чуть скучным взрослым. Тогда консервативный салон и внешность S60, совсем не обещающая приключений, уступят место другим характеристикам, более важным. Попробуем разглядеть.
Если вы любите включить в машине сборник шедевров классической музыки — неужто вас можно записывать в пенсионеры? Да нет же, просто под фортепианный Ноктюрн №2 в ми-бемоле Шопена вам отлично стоится в пробке, а под «An der schönen blauen Donau» Штрауса-сына можно навалить по трассе не хуже, чем под какой-нибудь «Ду хаст». Тем более, если под капотом изумительный агрегат Т5: пять цилиндров в ряд, турбонаддув и 249 лошадей.
Связка изумительного Т5 и вменяемого автомата уже на первых порах дают понять, что и с пилотажем у S60 все в порядке. Это так — послушно он следует за поворотом руля и не проявляет склонность к срыву какой-либо оси в прохождении виражей. Без излишней жесткости, с хорошим запасом по управляемости и вообще на зависть «рыхлым», недонастроенным конкурентам. Валкости и небрежной вальяжности от S60 вы не дождетесь, но и подобной некоторым немцам «остроты», впрочем, тоже.
В текущей генерации S60 умеет не только достойно разгоняться и поворачивать, но и тормозить. Впрочем, этим славились все его предки. А S60 одним из первых научился делать это самостоятельно — перед пешеходами и препятствиями. В свое время почти в каждом дилерском центре был «надувной Вася», на примере которого клиентам показывали, как будет спасен пешеход, угоразди его оказаться на дороге перед машиной. Самые смелые сотрудники вставали на траекторию движения машины сами — и это правда.
Как видим, движение вместе с S60 скучным и пенсионерским явно не назвать. Автомобиль не провоцирует, не подзуживает стартовать первым, догоняемого обогнать, а от догоняющего оторваться. Нет, он просто едет, едет хорошо и быстро, с запасом по всем направлениям. А вам при этом весьма комфортно — заглянем внутрь.
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Любителей разноцветных вставок, ярких кнопок и прочих излишеств сразу попросим выйти. Лаконичность, приглушенность цветов, строгость — вот смысл. И рай для кинестета. Вас не покорили мягкие материалы и фактурный алюминий. Тогда открою секрет: под вашими коленными чашечками скрывается карманчик с плюшевой обивкой внутри, откуда руку вам не захочется доставать никогда. Это как гладить котика. Даже двух!
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Нюансы пассивной безопасности Volvo настолько обширны, что перечисление всех систем займет не один час.
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Третьго лучше не брать. Очень высоких тоже.
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Фотография интерактивна — наводите курсором на метки и читайте.
Не самый емкий в классе багажник, к тому же массивные петли отъедают часть полезного пространства. Зато он великолепно организован.
Он уютный. Строгий и неброский. Быстрый и пилотажный. С тяговитым мотором и цепкими тормозами. С деликатными, но оперативными бортовыми системами безопасности. С обогревом руля и шикарными креслами. Положа руку на сердце, об S60 можно сказать только одно: не надо верить другим, нужно пробовать самостоятельно. Volvo S60 — как раз тот случай, когда первоначальный скепсис меняется после знакомства в лучшую сторону.
Если дорос.
|Лаконичный салон, организация пространства, материалы оттелки. Работа связки мотор-коробка, управляемость и устойчивость.
|Не сенсорное управление экраном на центральной панели, расход топлива при активном движении, недостаточный обзор назад.