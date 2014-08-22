Для взрослых. Меняем скепсис на симпатию на тест-драйве Volvo S60

Если вам до тридцати, вы назовете все это скучным пенсионерством. Если чуть за 35 — посмотрите иначе. Каждый второй миг за рулем Volvo S60 меня не покидало ощущение недооцененности этого седана. Каждый третий — осознание, что до этой машины нужно просто дорасти. Нужно стать, пожалуй, действительно взрослым и даже чуть скучным взрослым. Тогда консервативный салон и внешность S60, совсем не обещающая приключений, уступят место другим характеристикам, более важным. Попробуем разглядеть.