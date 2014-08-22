Главный эколог страны озвучит официальную позицию ведомства по зоопарку через месяц

Posted 22 августа 2014, 11:31
Published 22 августа 2014, 11:31
Modified 2 марта 2023, 17:38
Updated 2 марта 2023, 17:38
Директор департамента государственной практики и регулирования в сфере охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович сообщил о результатах межведомственного заседания, проведенного совместно с территориальным Роспотебнадзором и Пермской городской думой.
Результатом встречи стал протокол, согласно которому в месячный срок для рассмотрения должны поступить все запрошенные документы, включая генплан города.
В сентябре пройдут открытые общественные слушания комиссии по застройке и землепользованию, на которых решится вопрос статуса территории Черняевского леса.
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