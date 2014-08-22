Главный эколог страны озвучит официальную позицию ведомства по зоопарку через месяц

Директор департамента государственной практики и регулирования в сфере охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович сообщил о результатах межведомственного заседания, проведенного совместно с территориальным Роспотебнадзором и Пермской городской думой.