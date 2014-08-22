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Posted 22 августа 2014, 11:31

Published 22 августа 2014, 11:31

Modified 2 марта 2023, 17:38

Updated 2 марта 2023, 17:38

Главный эколог страны озвучит официальную позицию ведомства по зоопарку через месяц

Главный эколог страны озвучит официальную позицию ведомства по зоопарку через месяц

22 августа 2014, 11:31
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экология
Сейчас идет подготовка и сбор необходимых документов. Вопрос статуса территории Черняевского леса остается открытым.

Директор департамента государственной практики и регулирования в сфере охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Беланович сообщил о результатах межведомственного заседания, проведенного совместно с территориальным Роспотебнадзором и Пермской городской думой.

Дмитрий Беланович:Мы попытались объективно разобраться в ситуации, которая происходит на сегодняшний день вокруг зоопарка. Самое важное сейчас определиться со статусом территории Черняевского леса. Первостепенная задача — получить официальные документы, проанализировав которые, я сделаю выводы. После изучения документов мы озвучим официальную позицию ведомства.

Результатом встречи стал протокол, согласно которому в месячный срок для рассмотрения должны поступить все запрошенные документы, включая генплан города.

В сентябре пройдут открытые общественные слушания комиссии по застройке и землепользованию, на которых решится вопрос статуса территории Черняевского леса.

д

#Общество#Экология#Зоопарк#Черняевский лес#Черняевский лесопарк
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