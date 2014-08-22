Пермяков ожидают «полудождливые» выходные

Posted 22 августа 2014, 02:18
Published 22 августа 2014, 02:18
Modified 2 марта 2023, 17:38
Updated 2 марта 2023, 17:38
Сегодня, 22 августа, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +23 градусов.
Первая половина выходных, если верить прогнозу Гидрометцентра России, пройдет без осадков, а иногда солнце будет радовать пермяков своим присутствием. Ночью температура воздуха будет +12, днем столбик термометра поднимется до +24.
В воскресенье погода испортится в столице Прикамья ожидаются дожди, вместе с этим немного похолодает. Днем температура воздуха будет 18 градусов выше ноля.