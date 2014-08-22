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Posted 22 августа 2014, 02:18

Published 22 августа 2014, 02:18

Modified 2 марта 2023, 17:38

Updated 2 марта 2023, 17:38

Пермяков ожидают «полудождливые» выходные

Пермяков ожидают «полудождливые» выходные

22 августа 2014, 02:18
Фото: Properm.ru.
Дождь и небольшое похолодание ожидается в воскресенье.

Сегодня, 22 августа, в Перми ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +23 градусов.

Первая половина выходных, если верить прогнозу Гидрометцентра России, пройдет без осадков, а иногда солнце будет радовать пермяков своим присутствием. Ночью температура воздуха будет +12, днем столбик термометра поднимется до +24.

В воскресенье погода испортится в столице Прикамья ожидаются дожди, вместе с этим немного похолодает. Днем температура воздуха будет 18 градусов выше ноля.

#Регион#Погода в выходные#Погода на выходные
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