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Posted 25 августа 2014, 03:46

Published 25 августа 2014, 03:46

Modified 2 марта 2023, 17:37

Updated 2 марта 2023, 17:37

1500 жителей Орджоникидзевского района Перми останутся без воды

1500 жителей Орджоникидзевского района Перми останутся без воды

25 августа 2014, 03:46
Фото: Properm.ru.
Водоснабжение будет отключено из-за замены задвижки по ул. Репина, 10.

С 10.00 до 17.00 28 августа для замены задвижки по ул. Репина, 10 будет произведено отключение водопровода диаметром 200 мм. От водоснабжения будут отключены дома по ул. Репина, 10, 2а, 2 б; ул. Карбышева, 4; 1-му Дубровскому переулку, 5, 7, 6, 8, 10, 12; 2-му Дубровскому переулку, 6, 8; ул. Репина, 9 (музыкальная школа), ул. Репина, 10 (детский сад).

Как сообщает call-центр Главы города, без воды останутся 1504 жителя.

#Общество#Отключение воды#Вода
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