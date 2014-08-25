1500 жителей Орджоникидзевского района Перми останутся без воды

С 10.00 до 17.00 28 августа для замены задвижки по ул. Репина, 10 будет произведено отключение водопровода диаметром 200 мм. От водоснабжения будут отключены дома по ул. Репина, 10, 2а, 2 б; ул. Карбышева, 4; 1-му Дубровскому переулку, 5, 7, 6, 8, 10, 12; 2-му Дубровскому переулку, 6, 8; ул. Репина, 9 (музыкальная школа), ул. Репина, 10 (детский сад).