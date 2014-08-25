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Posted 25 августа 2014, 04:28

Published 25 августа 2014, 04:28

Modified 2 марта 2023, 17:37

Updated 2 марта 2023, 17:37

На Уфимской, 8 построят 17-этажный жилой дом

25 августа 2014, 04:28
Объект, который сейчас располагается по этому адресу, будет либо снесен, либо реконструирован и вписан в ЖК.

На Уфимской, 8 будет построен 17-этажный жилой комплекс. Как сообщает «Ъ», ссылаясь на структуру, близкую к депутату краевого заксобрания Андрею Маркову, компания планирует реализовать здесь свой первый проект в сфере жилищного строительства.

Издание пишет, что в конце июня этого года ООО «Филе», директором и учредителем которого является Андрей Марков, получило утвержденный градплан участка. Площадь территории составляет почти 7,5 тыс. кв. м, градплан выдан под многоквартирные жилые дома четыре этажа и выше.

Как рассказал «Ъ» Андрей Марков, на Уфимской, 8 предполагается строительство жилого комплекса класса «эконом-плюс». Планируется, что он будет реализован в две очереди, высота составит 14 и 17 этажей. Также, по словам господина Маркова, комплекс будет включать коммерческие площади. Речь идет о помещениях под торговлю, фитнес-центр, детский сад. При этом сегодня на площадке уже располагается объект, используемый под коммерческие площади, в ходе реализации проекта он будет либо снесен, либо реконструирован и вписан в ЖК.

Объем инвестиций не раскрывается. Приступить к строительству планируется следующей весной, срок строительства — полтора года.

#Недвижимость#Жилое строительство
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