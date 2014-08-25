На Уфимской, 8 построят 17-этажный жилой дом

Как рассказал «Ъ» Андрей Марков, на Уфимской, 8 предполагается строительство жилого комплекса класса «эконом-плюс». Планируется, что он будет реализован в две очереди, высота составит 14 и 17 этажей. Также, по словам господина Маркова, комплекс будет включать коммерческие площади. Речь идет о помещениях под торговлю, фитнес-центр, детский сад. При этом сегодня на площадке уже располагается объект, используемый под коммерческие площади, в ходе реализации проекта он будет либо снесен, либо реконструирован и вписан в ЖК.