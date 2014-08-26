Беженцы в шоке от Пермского края: Вы нас сюда привезли похоронить?

Лариса: У меня сын закончил девять классов, он поступил в техникум на горное дело. Нам сказали, что профессия подобная есть в Перми — учат в «Нефтяном коллледже». Мы надеялись туда попасть. Мне недавно сказали, что мест нет, предложили училище в Соликамске. Мне не нужно училище. Училище это не образование. Если бы мы об этом знали, отправили бы его в школу. Что делать теперь, я не знаю.