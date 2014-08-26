Пермская гордума упростила процесс размещения автостоянок

Как ранее отмечал автор проекта, депутат Александр Филиппов, основная суть новых правил заключается в преобразовании многоступенчатой системы согласования в линейную. «Часто происходит такое, что один и тот же орган на разных этапах согласования выносит разные решения. Сначала согласовали, а через какое-то время уже нет. Это точно не идет на пользу городу, бизнесу и жителям», — считает депутат. При существовавшем порядке вопрос возможности организации стоянки рассматривался и согласовывается не один раз. Новые правила позволят сократить процедуру согласований, а также снять дополнительные административные барьеры и обеспечить прозрачность процесса организации автостоянок в Перми.