Пермская гордума упростила процесс размещения автостоянок

Posted 26 августа 2014, 08:11
Published 26 августа 2014, 08:11
Modified 2 марта 2023, 17:36
Updated 2 марта 2023, 17:36
Сегодня, 26 августа, на пленарном заседании Пермской городской думы приняты изменения в правила размещения автостоянок на территории Перми. Изменения предусматривают упрощение процедуры размещения автостоянок и сокращение сроков согласования необходимых документов.
Как ранее отмечал автор проекта, депутат Александр Филиппов, основная суть новых правил заключается в преобразовании многоступенчатой системы согласования в линейную. «Часто происходит такое, что один и тот же орган на разных этапах согласования выносит разные решения. Сначала согласовали, а через какое-то время уже нет. Это точно не идет на пользу городу, бизнесу и жителям», — считает депутат. При существовавшем порядке вопрос возможности организации стоянки рассматривался и согласовывается не один раз. Новые правила позволят сократить процедуру согласований, а также снять дополнительные административные барьеры и обеспечить прозрачность процесса организации автостоянок в Перми.
В новых правилах будут уточнены требования к организации автостоянок и введены нормы контроля за соблюдением этих требований. Это даст возможность более жестко регулировать вопрос содержания и обустройства автостоянок.