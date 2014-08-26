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Posted 26 августа 2014, 11:32

Published 26 августа 2014, 11:32

Modified 2 марта 2023, 17:35

Updated 2 марта 2023, 17:35

Три площадки в микрорайоне Владимирский попали в перечень территорий развития

26 августа 2014, 11:32
На площадках сейчас расположены 16 домов, не пригодных для проживания.

Еще три площадки в Перми попали в перечень территорий развития. Об этом сообщает «Ъ», ссылаясь на решение Пермской гордумы.

Как пишет издание, все площадки расположены в Свердловском районе. Территориями развития стали участки площадью 1,1 га в границах Бригадирской, Коломенской, Косьвинской и Краснополянской, 1,2 га в границах Краснополянской, Пихтовой и Ашапского переулка, а также 1,43 га в границах Косьвинской, Коломенской, Загарьинской и Краснополянской.

Сейчас на них расположены 16 домов, непригодных для проживания. Депутаты поддержали включение трех новых участков в муниципальную программу. Издание напоминает, что в Перми действует муниципальная программа по сносу, реконструкции домов в целях развития застроенных территорий на 2011–2015 годы. Сейчас в нее включены 17 площадок общей площадью 52 га. Часть территорий уже была разыграна на торгах.

#Недвижимость#Расселение домов#Расселение дома
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