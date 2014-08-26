Три площадки в микрорайоне Владимирский попали в перечень территорий развития

Сейчас на них расположены 16 домов, непригодных для проживания. Депутаты поддержали включение трех новых участков в муниципальную программу. Издание напоминает, что в Перми действует муниципальная программа по сносу, реконструкции домов в целях развития застроенных территорий на 2011–2015 годы. Сейчас в нее включены 17 площадок общей площадью 52 га. Часть территорий уже была разыграна на торгах.