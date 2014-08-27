Фотофакт. Сбербанк показал «банк на колесах» на примере «ПАЗика»

Мобильные офисы Сбербанка приезжают в отдаленные населенные пункты один или несколько раз в неделю на несколько часов. Как и в привычном всем офисе, здесь можно совершить платежи, отправить переводы и произвести операции по открытию, пополнению или закрытию вклада и многое другое.