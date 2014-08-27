Фотофакт. Сбербанк показал «банк на колесах» на примере «ПАЗика»

Posted 27 августа 2014, 09:33
Published 27 августа 2014, 09:33
Modified 2 марта 2023, 17:34
Updated 2 марта 2023, 17:34
Вот так выглядит мобильный офис Сбербанка. Он курсирует между отделенными деревнями и поселками Пермского края, в которых нет стационарного банковского отделения.
Наталья Щукина, заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России, ранее рассказывала Properm.ru, что если в населенном пункте и по дороге к нему есть сотовая связь, то банк организует передвижные пункты кассового обслуживания. «Это сертифицированный вид обслуживания. Есть специальные лицензированные производители автомобилей, которые оснащены банковским оборудованием», — объясняла Щукина.
Мобильные офисы Сбербанка приезжают в отдаленные населенные пункты один или несколько раз в неделю на несколько часов. Как и в привычном всем офисе, здесь можно совершить платежи, отправить переводы и произвести операции по открытию, пополнению или закрытию вклада и многое другое.
Передвижной пункт клиентского обслуживания (ППКО) — это альтернативный проект Сбербанка, реализуемый в рамках программы повышения доступности банковских услуг для жителей сельской местности и удаленных населенных пунктов, где отсутствуют традиционные отделения Сбербанка.
Еще больше фотографий мобильного офиса Сбербанка — в фоторепортаже Properm.ru.