Перевозчика, обслуживающего автобусы №36, отстранили от работы

4 августа на перекрестке улиц Пушкина и Сибирская в рейсовом автобусе произошел срыв патрубка с охлаждающей жидкостью. Пассажиры получили травмы, когда из шланга на пассажиров начал брызгать горячий тосол. Тогда в результате ЧП пострадали восемь человек: двое отказались от медицинской помощи, двое обратились в травмпункт, четверым понадобилась госпитализация. Среди тех, кто попал в больницу были 28-летняя девушка с ожогами ног и 9-летняя девочка с ожогами лица.