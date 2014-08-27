Перевозчика, обслуживающего автобусы №36, отстранили от работы

Posted 27 августа 2014, 13:59
Published 27 августа 2014, 13:59
Modified 2 марта 2023, 17:34
Updated 2 марта 2023, 17:34
Дмитрий Самойлов распорядился отстранить перевозчика, обслуживающего автобусы №36, ИП Костарева от работы на городских маршрутах. Об этом сообщает администрация Перми.
«В юридических тонкостях будем разбираться потом. Для меня главное — безопасность горожан», — отметил сити-менеджер.
Напомним, авария произошла сегодня, 27 августа, в 17.55. На данный момент известно о 15 машинах, ставших участниками этого ДТП. По предварительным данным, автобус потерял управление из-за отказа тормозной системы.
Автобусы 36 маршрута постоянно попадают в неприятные ситуации. Напомним, 6 августа около 20:30 автобус №36 врезался в автобус №30 у остановки Студенческая на бульваре Гагарина.
4 августа на перекрестке улиц Пушкина и Сибирская в рейсовом автобусе произошел срыв патрубка с охлаждающей жидкостью. Пассажиры получили травмы, когда из шланга на пассажиров начал брызгать горячий тосол. Тогда в результате ЧП пострадали восемь человек: двое отказались от медицинской помощи, двое обратились в травмпункт, четверым понадобилась госпитализация. Среди тех, кто попал в больницу были 28-летняя девушка с ожогами ног и 9-летняя девочка с ожогами лица.
Вчера сотрудники департамента дорог и транспорта администрации Перми совместно с представителями ГИБДД завершили проверку технического состояния 108 автобусов, работающих на городских маршрутах.
Проверку провели и в транспортной организации, обслуживающей маршрут № 36, весь подвижной состав был проверен на предмет технической неисправности отопительных систем. Проведен внеплановый инструктаж сотрудников.