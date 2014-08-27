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Posted 27 августа 2014, 09:59

Published 27 августа 2014, 09:59

Modified 2 марта 2023, 17:34

Updated 2 марта 2023, 17:34

В Прикамье столкнулись два мопеда: водители доставлены в больницу

27 августа 2014, 09:59
Сюжет
Дтп
Происшествие случилось в деревне Мостовая Бардымского района.

26 августа в 23.15 в Бардымском районе произошло ДТП с участием двух мопедов. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю, в деревне Мостовая по ул. Центральная молодой человек на мопеде выехал на «встречку» и столкнулся с другим мопедом.

В результате аварии пострадали оба водителя. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

#Происшествия#Дтп#Авария
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