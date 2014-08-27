В Прикамье столкнулись два мопеда: водители доставлены в больницу

Posted 27 августа 2014, 09:59
Published 27 августа 2014, 09:59
Modified 2 марта 2023, 17:34
Updated 2 марта 2023, 17:34
26 августа в 23.15 в Бардымском районе произошло ДТП с участием двух мопедов. Как сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю, в деревне Мостовая по ул. Центральная молодой человек на мопеде выехал на «встречку» и столкнулся с другим мопедом.
В результате аварии пострадали оба водителя. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.