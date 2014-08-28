«Реальный пацан» Николай Наумов снова стал отцом

Posted 28 августа 2014, 09:25
Published 28 августа 2014, 09:25
Modified 2 марта 2023, 17:34
Updated 2 марта 2023, 17:34
Актер Николай Наумов, известный как главный герой сериала «Реальные пацаны», во второй раз стал отцом. Сын в семье Наумовых родился около двух месяцев назад, но в СМИ эта информация попала только сейчас.
Мальчика назвали Александром. Николай и его вторая половинка Альбина женаты 12 лет, у них уже есть дочка — Амина, ей три года.
Сейчас Николай занят на съемках: с 1 сентября на канале ТНТ начинается новый сезон «Реальных пацанов».