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Posted 28 августа 2014, 09:25

Published 28 августа 2014, 09:25

Modified 2 марта 2023, 17:34

Updated 2 марта 2023, 17:34

«Реальный пацан» Николай Наумов снова стал отцом

28 августа 2014, 09:25
Сюжет
Реальные пацаны
У актера родился сын.

Актер Николай Наумов, известный как главный герой сериала «Реальные пацаны», во второй раз стал отцом. Сын в семье Наумовых родился около двух месяцев назад, но в СМИ эта информация попала только сейчас.

Мальчика назвали Александром. Николай и его вторая половинка Альбина женаты 12 лет, у них уже есть дочка — Амина, ей три года.

Сейчас Николай занят на съемках: с 1 сентября на канале ТНТ начинается новый сезон «Реальных пацанов».

#Общество#Реальные пацаны#Николай Наумов
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