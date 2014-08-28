В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Posted 28 августа 2014, 09:57
Published 28 августа 2014, 09:57
Modified 2 марта 2023, 17:34
Updated 2 марта 2023, 17:34
По информации Пермского ЦГМС, с 28 по 29 августа на территории края ожидаются грозы с порывами ветра до 20 м/с.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям края во избежание травм избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Водителей просят соблюдать скоростной режим.
Напомним, 18 августа по территории Чайковского района Пермского края прошел грозовой фронт, сопровождающийся сильным дождем, порывами ветра до 20 м/с и градом 2–6 см в диаметре. Из-за разгула стихии из строя вышли несколько электрических подстанций в Чайковском и Еловском муниципальных районах. На женщину 1959 года рождения упало сломленное ветром дерево, она погибла.