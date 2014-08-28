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Posted 28 августа 2014, 09:57

Published 28 августа 2014, 09:57

Modified 2 марта 2023, 17:34

Updated 2 марта 2023, 17:34

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

28 августа 2014, 09:57
Фото: Properm.ru.
МЧС советует жителям региона избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами.

По информации Пермского ЦГМС, с 28 по 29 августа на территории края ожидаются грозы с порывами ветра до 20 м/с.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям края во избежание травм избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Водителей просят соблюдать скоростной режим.

Напомним, 18 августа по территории Чайковского района Пермского края прошел грозовой фронт, сопровождающийся сильным дождем, порывами ветра до 20 м/с и градом 2–6 см в диаметре. Из-за разгула стихии из строя вышли несколько электрических подстанций в Чайковском и Еловском муниципальных районах. На женщину 1959 года рождения упало сломленное ветром дерево, она погибла.

#Регион#Погода#Мчс#Гроза#Порывы ветра
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