В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Напомним, 18 августа по территории Чайковского района Пермского края прошел грозовой фронт, сопровождающийся сильным дождем, порывами ветра до 20 м/с и градом 2–6 см в диаметре. Из-за разгула стихии из строя вышли несколько электрических подстанций в Чайковском и Еловском муниципальных районах. На женщину 1959 года рождения упало сломленное ветром дерево, она погибла.