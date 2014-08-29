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Posted 29 августа 2014, 06:08

Published 29 августа 2014, 06:08

Modified 2 марта 2023, 17:34

Updated 2 марта 2023, 17:34

1 сентября в Перми изменится движение автобусов №7 и №41

1 сентября в Перми изменится движение автобусов №7 и №41

29 августа 2014, 06:08
Фото: Properm.ru.
Связано это с проведением праздничных мероприятий на Октябрьской площади.

В понедельник, 1 сентября, временно изменится движение общественного транспорта из-за проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, на Октябрьской площади.

В городском департаменте дорог и транспорта сообщают, что с 12:30 до 15:30 автобусы №7 и №41 будут курсировать только до остановки «ЦУМ» на Комсомольском проспекте, а в обратном направлении — от «ЦУМа» на ул. Ленина.

#Общество
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