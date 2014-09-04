В Перми прошла открытая лекция «Энергетика от первого лица»

В ходе встречи со студентами руководитель крупнейшей генерирующей компании Прикамья затронул целый ряд важных отраслевых тем. В частности, слушатели ознакомились с основными особенностями отечественных систем централизованного теплоснабжения, историей, проблемами и наиболее перспективными направлениями их развития. В своем выступлении директор филиала рассказал об энергетике региона и инвестиционных проектах, которые реализуются КЭС Холдингом. Среди главных из них – развитие генерирующих мощностей: за последние два года на Пермской ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 было введено в эксплуатацию новейшее оборудование на основе парогазовых технологий. Успешно был реализован в этом году проект «ГВС 2.0», направленный на снижение сроков сезонного отключения горячей воды.