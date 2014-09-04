В Перми прошла открытая лекция «Энергетика от первого лица»

Posted 4 сентября 2014, 11:51
Published 4 сентября 2014, 11:51
Modified 2 марта 2023, 17:32
Updated 2 марта 2023, 17:32
В рамках проекта КЭС Холдинга «Энергетика от первого лица» перед первокурсниками кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» строительного факультета выступил директор филиала ОАО «ТГК-9» «Пермский» Сергей Богуславский.
В ходе встречи со студентами руководитель крупнейшей генерирующей компании Прикамья затронул целый ряд важных отраслевых тем. В частности, слушатели ознакомились с основными особенностями отечественных систем централизованного теплоснабжения, историей, проблемами и наиболее перспективными направлениями их развития. В своем выступлении директор филиала рассказал об энергетике региона и инвестиционных проектах, которые реализуются КЭС Холдингом. Среди главных из них – развитие генерирующих мощностей: за последние два года на Пермской ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 было введено в эксплуатацию новейшее оборудование на основе парогазовых технологий. Успешно был реализован в этом году проект «ГВС 2.0», направленный на снижение сроков сезонного отключения горячей воды.
Еще один перспективный проект связан с оптимизацией тепловых узлов и установкой в домах индивидуальных тепловых пунктов. Подобные мероприятия позволяют повысить уровень качества услуг отопления и горячего водоснабжения. По словам Сергея Богуславского, один из главных приоритетов компании – движение навстречу потребителям для повышения их комфорта. И в этом, в числе прочего, задача нынешних и будущих сотрудников компании.
«Сегодня отрасль предъявляет специалисту самые серьезные требования. Важно обладать не только всеми навыками профессии, но и хорошо знать иностранные языки, так как приходится работать с новейшим оборудованием мировых производителей, изучать зарубежную техническую литературу, – отметил Сергей Богуславский. – Обладание экономическими знаниями – еще один безусловный плюс, так как любой технический проект должен быть обоснован с точки зрения затрат. Но главное – будущий энергетик должен уметь доказывать свою точку зрения, обладать системным мышлением, иметь желание развивать свои навыки умения».
Стоит отметить, что открытые лекции «Энергетика от первого лица» проводятся КЭС Холдингом впервые. Старт проекту дан компанией во всех 16 регионах присутствия холдинга. В общей сложности перед студентами-энергетиками выступят директоры и главные инженеры 15 филиалов территориальных генерирующих компаний, принадлежащих ЗАО «КЭС», а также руководители сбытовых компаний холдинга. Для первокурсников Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт» лекцию прочитал генеральный директор КЭС Холдинга Борис Вайнзихер.