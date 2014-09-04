В Перми задержали 43-летнего мужчину, который продавал оружие через интернет

Posted 4 сентября 2014, 04:23
Published 4 сентября 2014, 04:23
Modified 2 марта 2023, 17:32
Updated 2 марта 2023, 17:32
В Перми задержали 43-летнего мужчину, который пытался продать оружие через интернет-ресурс бесплатных объявлений. Во время досмотра у подозреваемого был обнаружен предмет, похожий на пистолет.
При обыске квартиры полиция нашла у него тайник, в котором были 13 пистолетов и четыре мушкета. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, пистолеты являются кремниевыми и изготовлены в 19 веке. В настоящее время эксперты устанавливают, пригодны ли они для стрельбы.
По факту незаконного приобретения, сбыта, хранения, ношения оружия возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.