В Перми задержали 43-летнего мужчину, который продавал оружие через интернет

При обыске квартиры полиция нашла у него тайник, в котором были 13 пистолетов и четыре мушкета. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, пистолеты являются кремниевыми и изготовлены в 19 веке. В настоящее время эксперты устанавливают, пригодны ли они для стрельбы.