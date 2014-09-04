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Posted 4 сентября 2014, 04:23

Published 4 сентября 2014, 04:23

Modified 2 марта 2023, 17:32

Updated 2 марта 2023, 17:32

В Перми задержали 43-летнего мужчину, который продавал оружие через интернет

В Перми задержали 43-летнего мужчину, который продавал оружие через интернет

4 сентября 2014, 04:23
Фото: Properm.ru.
Он размещал свое предложение на сайте бесплатных объявлений. Когда полиция задержала его на улице, у него был обнаружен один из экземпляров его коллекции.

В Перми задержали 43-летнего мужчину, который пытался продать оружие через интернет-ресурс бесплатных объявлений. Во время досмотра у подозреваемого был обнаружен предмет, похожий на пистолет.

При обыске квартиры полиция нашла у него тайник, в котором были 13 пистолетов и четыре мушкета. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, пистолеты являются кремниевыми и изготовлены в 19 веке. В настоящее время эксперты устанавливают, пригодны ли они для стрельбы.

По факту незаконного приобретения, сбыта, хранения, ношения оружия возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

#Происшествия#Оружие
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