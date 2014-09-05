Главврач ФЦССХ Сергей Суханов может покинуть пост

12 мая анастезиолога Андрея Вотякова признали виновным в нанесении побоев пациенту Николаю Кулешову. Так как не было доказано, что именно удары в грудь привели к смерти Кулешова, анестезиолога приговорили к пяти месяцам исправительных работ с ежемесячным отчислением 10% от заработанных денег и отстранении от врачебной практики на 2 года. Смягчающим обстоятельством для Вотякова стало чистосердечное признание и полное раскаяние в содеянном.