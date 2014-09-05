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Posted 5 сентября 2014, 08:57

Published 5 сентября 2014, 08:57

Modified 2 марта 2023, 17:32

Updated 2 марта 2023, 17:32

Главврач ФЦССХ Сергей Суханов может покинуть пост

Главврач ФЦССХ Сергей Суханов может покинуть пост

5 сентября 2014, 08:57
Фото: Properm.ru.
Решение, якобы, уже принято на совещании в Министерстве здравоохранения РФ.

Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Сергей Суханов возможно покинет свой пост в ближайшее время. Как пишет газета «Местное время», ссылаясь на свои федеральные источники, такое решение было принято 4 сентября на совещании в Министерстве здравоохранения РФ. Суханов был назначен главврачом ФЦССХ 18 июля 2011 года. На его счету 20 тыс. операций.

В июле прошлого года источники, близкие к Суханову, сообщали, что он принял решение оставить пост руководителя и намерен покинуть Пермь в связи со скандалами вокруг ФЦССХ. На следующий день в пресс-службе центра эту информацию опровергли.

Напомним, врачи центра сердечно-сосудистой хирургии не раз фигурировали в громких делах о смерти пациентов. В мае суд Ленинского района Перми вынес постановление в отношении ФЦССХ по поводу грубых нарушений, допущенных при лечении Татьяны Сбоевой и Владимира Гущина, которые впоследствии скончались. Кроме того, суд обратил внимание и на документы пациентов — данные, записанные в них, были исправлены и скорректированы.

12 мая анастезиолога Андрея Вотякова признали виновным в нанесении побоев пациенту Николаю Кулешову. Так как не было доказано, что именно удары в грудь привели к смерти Кулешова, анестезиолога приговорили к пяти месяцам исправительных работ с ежемесячным отчислением 10% от заработанных денег и отстранении от врачебной практики на 2 года. Смягчающим обстоятельством для Вотякова стало чистосердечное признание и полное раскаяние в содеянном.

Осенью прошлого года после занесенной в кардиоцентре инфекции умер пациент Алексей Чураков. Но больше всего откликов у СМИ и общественности вызвала смерть пятилетней Ани Фаткуллиной. 13 ноября 2012 года она была прооперирована главным врачом ФЦССХ Сергеем Сухановым. Ребенок умер в реанимации 4 января 2013 года от заражения синегнойной палочкой.

#Здоровье#Фцссх
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