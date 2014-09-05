Прокуратура Перми: мосты через Каму и Чусовую необходимо охранять

Posted 5 сентября 2014, 07:12
Published 5 сентября 2014, 07:12
Modified 2 марта 2023, 17:32
Updated 2 марта 2023, 17:32
Прокуратура выяснила, что «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» не провело оценку уязвимости Красавинского моста и моста через Чусовую. План обеспечения их транспортной безопасности не разработан и не утвержден.
Объектам присвоена 1 и 2 категория безопасности, а значит они должны охраняться ФГУП «УВО Минтранса России». При этом никаких мер по защите от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства не приняты.
Прокурор внес представление управлению дорог, а в Ленинский районный суд направил иск о необходимости реализовать планы обеспечения транспортной безопасности мостов до конца года. Требования были рассмотрены, «УАДиТ» приступило к заключению договоров охраны объектов.