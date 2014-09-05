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Posted 5 сентября 2014, 07:12

Published 5 сентября 2014, 07:12

Modified 2 марта 2023, 17:32

Updated 2 марта 2023, 17:32

Прокуратура Перми: мосты через Каму и Чусовую необходимо охранять

Прокуратура Перми: мосты через Каму и Чусовую необходимо охранять

5 сентября 2014, 07:12
Фото: Properm.ru.
В ходе проверки выяснилось, что «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» не занималось транспортной безопасностью объектов краевого значения.

Прокуратура выяснила, что «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» не провело оценку уязвимости Красавинского моста и моста через Чусовую. План обеспечения их транспортной безопасности не разработан и не утвержден.

Объектам присвоена 1 и 2 категория безопасности, а значит они должны охраняться ФГУП «УВО Минтранса России». При этом никаких мер по защите от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения актов незаконного вмешательства не приняты.

Прокурор внес представление управлению дорог, а в Ленинский районный суд направил иск о необходимости реализовать планы обеспечения транспортной безопасности мостов до конца года. Требования были рассмотрены, «УАДиТ» приступило к заключению договоров охраны объектов.

#Регион#Прокуратура#Мост#Красавинский мост
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