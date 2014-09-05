В ноябре возможен рабочий визит в Пермь Владимира Путина

6–8 ноября в Перми состоится Инженерно-промышленный форум, ключевой темой обсуждения которого станет роль инженерного дела в развитии высокотехнологичной промышленности в России. На мероприятии будут присутствовать представители предприятий, ученые, преподаватели технических вузов из разных регионов страны. Приглашения принять участие отправлены руководителям профильных министерств и оборонно-промышленного комплекса, пишет «Российская газета».