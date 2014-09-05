В ноябре возможен рабочий визит в Пермь Владимира Путина

Posted 5 сентября 2014, 12:25
Published 5 сентября 2014, 12:25
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
6–8 ноября в Перми состоится Инженерно-промышленный форум, ключевой темой обсуждения которого станет роль инженерного дела в развитии высокотехнологичной промышленности в России. На мероприятии будут присутствовать представители предприятий, ученые, преподаватели технических вузов из разных регионов страны. Приглашения принять участие отправлены руководителям профильных министерств и оборонно-промышленного комплекса, пишет «Российская газета».
Свое согласие на участие в форуме дали такие предприятия края, как «Новый Звездный» (заводы «Протон-ПМ», «Авиадвигатель», «ПМЗ») и «Фотоника» (компании ПНППК, «Инкаб»). Информационным обеспечением займется IT-партнер форума — «Ростелеком». Пермские программисты планируют провести 24-часовой марафон программирования. Лучшие проекты дуального образования представят ученые и преподаватели ПНИПУ, ПГНИУ и Уральского отделения Российской академии наук.
По данным «РГ», одним из ключевых событий форума станет посещение участниками форума новой производственной линии по производству оптоволокна пермского предприятия ООО «Инкаб». Кроме того, участники инженерного форума смогут ознакомиться с опытом развития межрегиональной и внутрирегиональной производственной кооперации.
По неофициальной информации, в Пермь могут приехать президент России Владимир Путин или премьер-министра Дмитрий Медведев, сообщает «АиФ».