Депутат-коммунист предложил воссоздать худсоветы на телевидении

Ярким примером работы худсовета стала история с екатеринбургским музыкантом Наумом Бликом. Перед выступлением на международной книжной ярмарке в Бухаресте чиновники из российской делегации посоветовали ему сменить фоновый джазовый аккомпанемент, так как это «американская музыка». В итоге рэпер вообще отказался от концерта.