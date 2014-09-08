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Posted 8 сентября 2014, 06:09

Published 8 сентября 2014, 06:09

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

Депутат-коммунист предложил воссоздать худсоветы на телевидении

Депутат-коммунист предложил воссоздать худсоветы на телевидении

8 сентября 2014, 06:09
Фото: Properm.ru.
Комиссия должна оценивать «полезность» видеоконтента.

Депутат Государственной Думы от КПРФ Вадим Соловьев попросил министра культуры РФ Владимира Мединского рассмотреть вопрос о введении художественных советов на федеральных телеканалах. По задумке коммуниста, новое подразделение на ТВ должно следить за соблюдением морально-этических норм в вещании, оценивать целесообразность показа информационно-развлекательных программ, качество и «полезность» видеоконтента.

Депутат рассказал газете «Известия», что в КПРФ поступает большое количество обращений от россиян, которые недовольны существующей политикой государственных телеканалов.

Вадим Соловьев, депутат Госдумы:— Мы просим Мединского проанализировать ситуацию с контентом каналов, его просветительскую пользу, оценить объем присутствия в нем элементов ненормативной лексики и жестокости. Также мы просим Минкультуры рассмотреть целесообразность воссоздания худсоветов, которые смогут сделать вещание ТВ более ответственным и полезным для общества.

Как подчеркнул парламентарий, структура не должна превратиться в цензурный комитет: оценочная деятельность таких комиссий должна носить рекомендательный характер.

Ярким примером работы худсовета стала история с екатеринбургским музыкантом Наумом Бликом. Перед выступлением на международной книжной ярмарке в Бухаресте чиновники из российской делегации посоветовали ему сменить фоновый джазовый аккомпанемент, так как это «американская музыка». В итоге рэпер вообще отказался от концерта.

В СССР институт худсоветов использовался на телевидении, кинопроизводстве, театре и на эстраде. Группа из назначенных лиц занималась фильтрацией информации и художественных произведений, которые предназначались для широкой публики.

#Общество
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