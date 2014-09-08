На пермском ипподроме сносят конюшни с лошадьми

«Во время сноса крыш была на ипподроме. Рабочие залезали на конюшни и ломали крыши, никого не слушая. Сейчас немного утихло все, но все равно вход на ипподром закрыт, закрыт шлагбаум, стоит охрана, не пуская даже работников ипподрома. От испуга лошади ржали. Слышала, что одна кобыла начала рожать, тогда один из работников отказался продолжать работу дальше», — рассказала корреспонденту Properm.ru одна из сотрудниц ипподрома.