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Posted 8 сентября 2014, 10:36

Published 8 сентября 2014, 10:36

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

На пермском ипподроме сносят конюшни с лошадьми

На пермском ипподроме сносят конюшни с лошадьми

8 сентября 2014, 10:36
Фото: Properm.ru.
От испуга беременные кобылы начали рожать.

Коневладельцы в панике: рабочие, которые 5 сентября начали сносить на ипподроме пустые конюшни, приступили к сносу зданий с лошадьми.

«Во время сноса крыш была на ипподроме. Рабочие залезали на конюшни и ломали крыши, никого не слушая. Сейчас немного утихло все, но все равно вход на ипподром закрыт, закрыт шлагбаум, стоит охрана, не пуская даже работников ипподрома. От испуга лошади ржали. Слышала, что одна кобыла начала рожать, тогда один из работников отказался продолжать работу дальше», — рассказала корреспонденту Properm.ru одна из сотрудниц ипподрома.

Напомним, доступ коневладельцев на пермский ипподром ограничили весной, когда у лошадей обнаружили лептоспироз. 5 августа правительство Пермского края, коневладельцы и руководство холдинга «РосЕвроДевелопмент» обсудили подробности реализации проекта по строительству нового ипподрома в поселке Ферма. Предполагается, что нынешний участок ипподрома отдадут под строительство торгово-офисных центров.

#Недвижимость
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