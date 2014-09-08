properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 сентября 2014, 06:53

Published 8 сентября 2014, 06:53

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

Пермская зеленая коалиция запустила «Сайт друзей и защитников Черняевского леса»

8 сентября 2014, 06:53
Сюжет
Зоопарк
Таким образом активисты хотят в очередной раз привлечь внимание к вопросу переноса зоопарка.

Пермская зеленая коалиция запустила «Сайт друзей и защитников Черняевского леса». Активисты планируют размещать на этом ресурсе последние новости о ситуации с переносом Пермского зоопарка, документы и исследования.

Кроме того, на сайте ведется сбор подписей под петицией в защиту Черняевского леса. Здесь же будут размещаться анонсы планируемых мероприятий.

«В ближайшие дни многое будет посвящено встрече друзей леса 11 сентября и публичным слушаниям, посвящённым проекту размещения зоопарка в «лесу за ДКЖ» — 15 сентября», — сообщает пресс-служба Пермской зеленой коалиции.

#Интернет#Зоопарк#Черняевский лес
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика