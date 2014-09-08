Posted 8 сентября 2014, 06:53
Published 8 сентября 2014, 06:53
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
Пермская зеленая коалиция запустила «Сайт друзей и защитников Черняевского леса». Активисты планируют размещать на этом ресурсе последние новости о ситуации с переносом Пермского зоопарка, документы и исследования.
Кроме того, на сайте ведется сбор подписей под петицией в защиту Черняевского леса. Здесь же будут размещаться анонсы планируемых мероприятий.
«В ближайшие дни многое будет посвящено встрече друзей леса 11 сентября и публичным слушаниям, посвящённым проекту размещения зоопарка в «лесу за ДКЖ» — 15 сентября», — сообщает пресс-служба Пермской зеленой коалиции.