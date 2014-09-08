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Posted 8 сентября 2014, 05:32

Published 8 сентября 2014, 05:32

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

«Золотые» цеха полугодия

«Золотые» цеха полугодия

8 сентября 2014, 05:32
Фото: Properm.ru.
В ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» награждены победители производственных соревнований среди цехов транспортировки газа, добычи нефти и газа за первое полугодие 2014 года.

Среди цехов добычи нефти и газа абсолютным победителем стал Цех добычи нефти и газа №7 (ведут добычу нефти и газа в Частинском районе). Работникам 7 цеха при самом малочисленном штате сотрудников удалось добыть наибольшее количество нефти и газа, занять первое место по охране труда и промышленной безопасности, а также вырваться в лидеры по внедрению рационализаторских предложений. 4 из 8 новаторских предложений были внедрены, причем одна из разработок запатентована.

Второе место занял ЦДНГ №10 (осуществляет деятельность на территории Кунгурского, Уинского и Ординского районов). Коллектив ЦДНГ №12 по итогам соревнования стал третьим (нефтяники 12 цеха трудятся в Красновишерском, Соликамском районах и на территории города Березники).

Среди цехов транспортировки газа победителем стал ЦТГ №3, который находится в городе Кунгур.
При определении лучших цехов конкурсной комиссией учитывались объем и рост уровня добычи нефти и газа, показатели работы в сфере охраны труда и окружающей среды, состояние технологической дисциплины и рационализаторская деятельность работников.

«Ежегодный рост производственных показателей — это общий результат работы всех 12 цехов. В год 85-летия пермской нефти совместными усилиями мы планируем добыть свыше 14 млн. тонн нефти. Такой высокий результат будет достигнут благодаря высокой производительности труда, эффективной рационализаторской деятельности, а главное взаимной поддержке наших сотрудников», — отметил Олег Третьяков, первый заместитель Генерального директора — Главный инженер.

На церемонии награждения коллективы-победители соревнований получили от руководства Компании почетные грамоты. Кроме того, работники цехов-победителей по традиции получат денежные премии.

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