«Золотые» цеха полугодия

Среди цехов добычи нефти и газа абсолютным победителем стал Цех добычи нефти и газа №7 (ведут добычу нефти и газа в Частинском районе). Работникам 7 цеха при самом малочисленном штате сотрудников удалось добыть наибольшее количество нефти и газа, занять первое место по охране труда и промышленной безопасности, а также вырваться в лидеры по внедрению рационализаторских предложений. 4 из 8 новаторских предложений были внедрены, причем одна из разработок запатентована.