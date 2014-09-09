Оплатить проезд в пермских автобусах теперь можно безналичным способом

Для того, чтобы оплатить проезд картой, можно приобрести ее в киосках, где реализуются проездные документы. Когда деньги на карте закончатся, баланс можно пополнить в этих же точках продажи. Как сообщает информагентство «Текст», карты — не именные, их можно передавать в пользование третьим лицам.