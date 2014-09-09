Оплатить проезд в пермских автобусах теперь можно безналичным способом

Posted 9 сентября 2014, 05:55
Published 9 сентября 2014, 05:55
Modified 2 марта 2023, 17:31
Updated 2 марта 2023, 17:31
В общественном транспорте Перми начнет работу автоматизированная система учета и оплаты проезда «Один билет». С помощью этой системы пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным расчетом, по карте.
Презентация новой системы состоится 10 сентября на остановке общественного транспорта «Площадь Дружбы». Оттуда начнет движение первый автобус оборудованный системой безналичной оплаты проезда.
Как сообщается на сайте ООО «Прокарт», которое выиграло конкурс на внедрение электронных карт процесс, запуск «безналичной» системы оплаты планируется на следующих автобусных маршрутах: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 8, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 22Т. На этих маршрутах будут работать кондукторы, при себе у которых будет устройство считывания.
Для того, чтобы оплатить проезд картой, можно приобрести ее в киосках, где реализуются проездные документы. Когда деньги на карте закончатся, баланс можно пополнить в этих же точках продажи. Как сообщает информагентство «Текст», карты — не именные, их можно передавать в пользование третьим лицам.