properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2014, 05:55

Published 9 сентября 2014, 05:55

Modified 2 марта 2023, 17:31

Updated 2 марта 2023, 17:31

Оплатить проезд в пермских автобусах теперь можно безналичным способом

9 сентября 2014, 05:55
Запуск системы «Один билет» произойдет на десятке городских маршрутов.

В общественном транспорте Перми начнет работу автоматизированная система учета и оплаты проезда «Один билет». С помощью этой системы пассажиры смогут оплачивать проезд безналичным расчетом, по карте.

Презентация новой системы состоится 10 сентября на остановке общественного транспорта «Площадь Дружбы». Оттуда начнет движение первый автобус оборудованный системой безналичной оплаты проезда.

Как сообщается на сайте ООО «Прокарт», которое выиграло конкурс на внедрение электронных карт процесс, запуск «безналичной» системы оплаты планируется на следующих автобусных маршрутах: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 8, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 22Т. На этих маршрутах будут работать кондукторы, при себе у которых будет устройство считывания.

Для того, чтобы оплатить проезд картой, можно приобрести ее в киосках, где реализуются проездные документы. Когда деньги на карте закончатся, баланс можно пополнить в этих же точках продажи. Как сообщает информагентство «Текст», карты — не именные, их можно передавать в пользование третьим лицам.

#Общество#Автобус#Электронная оплата
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика