Сбитая 8 сентября в «жилой зоне» пермская школьница сегодня умерла в больнице

Posted 9 сентября 2014, 12:31
Published 9 сентября 2014, 12:31
Modified 2 марта 2023, 17:29
Updated 2 марта 2023, 17:29
В пермской больнице умерла ученица 4 класса, которая была сбита в зоне действия дорожных знаков «Жилая зона».
Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло 8 сентября в 16:50 в Мотовилихинском районе. Автомобиль «Тойота-Королла» двигался по технологическому проезду ул. Уральская, напротив дома № 87 водитель иномарки сбил девочку. В результате аварии школьница получила серьезные травмы, от которых погибла сегодня, 9 сентября. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Сотрудники ГИБДД отмечают, что в конце августа и в начале сентября количество ДТП увеличивается. Только за первую неделю нового учебного года в Перми произошло десять аварий, в результате которых один ребенок погиб, девять — получили различные травмы. Четыре инцидента произошли в один день — 8 сентября. Всего за первые восемь месяцев 2014 года пострадали 180 детей в возрасте до 16 лет.