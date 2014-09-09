Сбитая 8 сентября в «жилой зоне» пермская школьница сегодня умерла в больнице

Сотрудники ГИБДД отмечают, что в конце августа и в начале сентября количество ДТП увеличивается. Только за первую неделю нового учебного года в Перми произошло десять аварий, в результате которых один ребенок погиб, девять — получили различные травмы. Четыре инцидента произошли в один день — 8 сентября. Всего за первые восемь месяцев 2014 года пострадали 180 детей в возрасте до 16 лет.