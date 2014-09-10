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Posted 10 сентября 2014, 10:36

Published 10 сентября 2014, 10:36

Modified 2 марта 2023, 17:29

Updated 2 марта 2023, 17:29

14 сентября в Перми почтут память погибших в крушении «Боинга-737»

14 сентября в Перми почтут память погибших в крушении «Боинга-737»

10 сентября 2014, 10:36
Фото: Properm.ru.
В этом году, уже по традиции, родственники жертв авиакатастрофы вновь запустят в небо 88 шаров с именами погибших.

В это воскресенье, 14 сентября, в Перми будут вспоминать жертв авиакатастрофы, произошедшей в 2008 году. В 05:00 на мемориальном комплексе в районе улицы Самолетной пройдет панихида, с 12:00 до 13:00 на месте падения самолета состоится «Час памяти». В траурном мероприятии примут участие родные и близкие погибших.

Как сообщает администрация города, участники церемонии возложат цветы и венки к плите мемориального комплекса и запустят в небо 88 шаров с именами погибших.

Напомним, 14 сентября 2008 года, в три часа ночи по пермскому времени «Боинг-737-500», на борту которого находилось 82 пассажира и 6 членов экипажа, вылетел из Москвы в Пермь. Перед посадкой связь с пилотами пропала, а через полчаса лайнер рухнул на железнодорожное полотно в нескольких метрах от жилых домов Индустриального района. Официальная причина трагедии была названа через пять месяцев, ею стал человеческий фактор: командир самолета Родион Медведев был пьян.

В марте 2014 года расследование уголовного дела было завершено. «Командир воздушного судна, не сориентировавшись в пространственном положении воздушного судна, не контролируя полет, резко отклонил штурвал влево, практически до упора. С учетом имеющегося крена воздушного судна и ошибочных действий Родиона Медведева, самолет выполнил переворот на 360° через левое полукрыло. В результате чего воздушное судно столкнулось с землей на участке железной дороги ТранСибирской магистрали перегона «Пермь-2-Бахаревка», расположенного в черте города Перми. После чего разрушилось и частично сгорело в возникшем наземном пожаре», — сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК РФ по Пермскому краю.

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