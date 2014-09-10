14 сентября в Перми почтут память погибших в крушении «Боинга-737»

Напомним, 14 сентября 2008 года, в три часа ночи по пермскому времени «Боинг-737-500», на борту которого находилось 82 пассажира и 6 членов экипажа, вылетел из Москвы в Пермь. Перед посадкой связь с пилотами пропала, а через полчаса лайнер рухнул на железнодорожное полотно в нескольких метрах от жилых домов Индустриального района. Официальная причина трагедии была названа через пять месяцев, ею стал человеческий фактор: командир самолета Родион Медведев был пьян.