Мясо, театр и турнир по Mortal Kombat. Как провести вторые осенние выходные?

Это спектакль о мужчине Марселе, который был окружен женщинами — сестрой, женой, дочерями, тещей и еще одной ее дочерью, любовницей и домоуправляющей. Он богатый человек, что и приносит ему страдание, поскольку искренние чувства, а не жажду наживы испытывает к нему только одна из его дочерей.