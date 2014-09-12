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Posted 12 сентября 2014, 03:10

Published 12 сентября 2014, 03:10

Modified 2 марта 2023, 17:29

Updated 2 марта 2023, 17:29

Мясо, театр и турнир по Mortal Kombat. Как провести вторые осенние выходные?

Мясо, театр и турнир по Mortal Kombat. Как провести вторые осенние выходные?

12 сентября 2014, 03:10
Фото: Properm.ru.
Смотрите «карту развлечений» от Properm.ru и выбирайте себе занятие по вкусу.

1. Не хотите отведать мяса?
Что: «59 мясных деликатесов»
Где: на центральной площади Парка им. Горького
Когда: Суббота,13 сентября с 13:00 до 17:00
Стоимость: вход свободный

Вы любите колбасы и ароматную вырезку? Тогда, добро пожаловать на фестиваль «59 мясных деликатесов» в Парк Горького, где с13:00 на центральной площади начнет работать ярмарка-продажа.

На протяжении фестиваля все желающие смогут не только попробовать продукцию пермских производителей, но и прикупить себе колбасы. Все «отоварившиеся» получат шанс поучаствовать в лотерее.

Кроме колбасной распродажи планируются различные конкурсы и концерт на главной сцене парка.

2. Сквозь время
Что: Выставка «Папины письма»
Где: Музей советского наива, Комсомольский пр-т, 1, подъезд №1, 6 этаж
Когда: 13 и 14 сентября
Стоимость: вход свободный

Музей советского наива приглашает посетить выставку «Папины письма», которая проходит в рамках мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий.

На выставочных стендах — письма, рисунки, придуманные рассказы и сказки, через которые заключенные пытались поддерживать связь с детьми, воспитывать, передавая свою любовь и заботу. В выставку включены и пермские сюжеты: истории трёх арестованных по политическим мотивам пермяков. Это документы из семейных архивов, частично — из Пермского архива новейшей истории, собранные сотрудниками пермского отделения «Мемориала».

Кроме того на выставке будет представлен специальный проект молодой художницы Марии Полуэктовой — инсталляция «Линия жизни». Проект — попытка автора проследить истоки собственной линии жизни. В его основу легли фотографии, аудиозаписи и воспоминания из семейного архива.

3. Зарабатывай играя
Что: Открытый турнир: Mortal Kombat 9 (PS3)
Где: Коворкинг «Улей», Куйбышева ул. 95Б, бизнес центр GreenPlaza, 15 этаж
Когда: воскресенье, 14 сентября в 18:00
Стоимость: Билет для участника 299 рублей, а для зрителя — 100 рублей

Думаете, что компьютерные игры пустая трата времени? Как бы ни так, ведь за победу в турнире вы получите неплохой денежный приз. В это воскресенье в Коворкинг «Улей» соберутся мастера видеоигр для смертельной схватки за звание лучшего игрока Mortal Kombat.

Восемь отборочных раундов, определят восемь лучших игроков, которые сразятся в декабре за главный приз.

4. Театральные вечера
Что: Спектакль «8 женщин»
Где: Пермский академический Театр-Театр, Ленина ул, д. 53
Когда: воскресенье,14 сентября в 19:00
Стоимость: 400 — 600 рублей

Борис Мильграм собирается с помощью восьми талантливых женщин, собравшихся на сцене Пермского академического Театра-Театра, рассказать миру историю, почему мужчины не видят свою жизнь без них.

Это спектакль о мужчине Марселе, который был окружен женщинами — сестрой, женой, дочерями, тещей и еще одной ее дочерью, любовницей и домоуправляющей. Он богатый человек, что и приносит ему страдание, поскольку искренние чувства, а не жажду наживы испытывает к нему только одна из его дочерей.


5. Полуденная встреча
Что: Первое в новом сезоне заседание Оперного клуба
Где: в здании Пермской Оперы
Когда: суббота, 13 сентября в 12:30
Стоимость: вход свободный

В Пермском театре оперы и балета в эту субботу состоится заседание Оперного клуба, где будет организованно обсуждение первой премьеры нового 143-го сезона — оперы Моцарта «Дон Жуан». У вас будет уникальная возможность пообщаться с режиссером-постановщиком спектакля Валентиной Карраско и посетить сценическую репетицию.

Партию Командора в пермской постановке будут исполнять Мика Карес и Михаил Наумов. Премьерная серия спектаклей «Дон Жуан» намечена на 21, 22, 24, 25, 27 и 28 сентября

Стоит отметить, что всем желающим посетить заседание Оперного клуба необходимо подтвердить свое присутствие заранее, а именно до 17:00 12 сентября. Подробную информацию узнавайте на сайте театра.

Текст и инфографика Алина Фадеева

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