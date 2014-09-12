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Posted 12 сентября 2014, 02:47

Published 12 сентября 2014, 02:47

Modified 2 марта 2023, 17:29

Updated 2 марта 2023, 17:29

В Перми 16-летний воспитанник детдома всадил нож в грудь своей тети

В Перми 16-летний воспитанник детдома всадил нож в грудь своей тети

12 сентября 2014, 02:47
Фото: Properm.ru.
Потерпевшая находится в медицинском стационаре в тяжелом состоянии.

В Перми следователи предъявили обвинение 16-летнему воспитаннику детского дома в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

По данным следствия, 5 сентября этого года подросток приехал на выходные в гости к бабушке. В ночь на 7 сентября несовершеннолетний, вернувшись в квартиру с прогулки в нетрезвом состоянии, поссорился с проживающей в доме своей 39-летней тетей. Во время конфликта подросток схватил кухонный нож и ударил женщину в область грудной клетки, причинив ей проникающее ранение. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, сейчас потерпевшая находится в медицинском стационаре в тяжелом состоянии.

На период следствия в отношении обвиняемого, который несколько раз сбегал из детского дома и был судим за мошенничество, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Нож
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