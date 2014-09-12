В Перми 16-летний воспитанник детдома всадил нож в грудь своей тети

По данным следствия, 5 сентября этого года подросток приехал на выходные в гости к бабушке. В ночь на 7 сентября несовершеннолетний, вернувшись в квартиру с прогулки в нетрезвом состоянии, поссорился с проживающей в доме своей 39-летней тетей. Во время конфликта подросток схватил кухонный нож и ударил женщину в область грудной клетки, причинив ей проникающее ранение. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю, сейчас потерпевшая находится в медицинском стационаре в тяжелом состоянии.