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Posted 15 сентября 2014, 09:39

Published 15 сентября 2014, 09:39

Modified 2 марта 2023, 17:28

Updated 2 марта 2023, 17:28

Судебные приставы арестовывают имущество продуктовой сети «Добрыня»

15 сентября 2014, 09:39
Сюжет
Приставы
Представители торговой сети полагают, что сложившаяся ситуация связана с намерениями «Комоса» получить пермскую розничную сеть. Коллектив «Добрыни» уже обратился за помощью с открытым письмом к президенту.

Служба судебных приставов начала аресты имущества и товарных запасов ритейлера «Добрыня», пишет «Ъ», ссылаясь на сообщение коммерческого директора розничной сети Виктории Брессем.

Действия приставов связаны с иском ОАО «ПХК «Созвездие» (входит в удмуртский холдинг «Комос»), которое обратилось в краевой арбитраж с иском о неисполнении договора поставки продукции и взыскании денежных средств.

Заявление было подано еще в июле, вместе с ним «Созвездие» обратилось с ходатайством о принятии обеспечительных мер по иску. Суд ввел обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства или иное имущество в пределах суммы исковых требований (22,8 млн руб.).

Как пояснила изданию Виктория Брессем, за последние несколько недель сеть была вынуждена неоднократно приостанавливать деятельность магазинов в связи с действиями судебных приставов. Она сообщила, что в минувшую пятницу из нескольких точек ритейлера было вынесено имущество компании без составления актов и без каких-либо сопроводительных документов.

В результате точную сумму изъятого имущества на данный момент назвать невозможно. По данным источника издания, только в одном из магазинов приставы изъяли алкогольную продукцию на сумму более 1 млн руб. Сейчас проводится инвентаризация во всей сети.

В «Добрыне» предполагают, что сложившаяся ситуация связана с намерениями «Комоса» получить пермскую розничную сеть. По данным издания, коллектив сети «Добрыня» уже обратился за помощью с открытым письмом к президенту Владимиру Путину: в обращении говорится о сложившейся ситуации, связанной с иском ПХК «Созвездие» и арестом имущества судебными приставами.

#Бизнес#Приставы
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