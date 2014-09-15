Судебные приставы арестовывают имущество продуктовой сети «Добрыня»

Как пояснила изданию Виктория Брессем, за последние несколько недель сеть была вынуждена неоднократно приостанавливать деятельность магазинов в связи с действиями судебных приставов. Она сообщила, что в минувшую пятницу из нескольких точек ритейлера было вынесено имущество компании без составления актов и без каких-либо сопроводительных документов.