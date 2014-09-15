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Posted 15 сентября 2014, 11:56

Published 15 сентября 2014, 11:56

Modified 2 марта 2023, 17:28

Updated 2 марта 2023, 17:28

В Перми 16 сентября пройдет пикет в защиту детей, которые гибнут на дорогах

15 сентября 2014, 11:56
Сюжет
Дтп
Начало сентября в Прикамье выдалось трагичным — по вине взрослых погибли несколько малышей.

Еще недавно на 16 сентября была запланирована акция ГИБДД г. Перми «Сохраним самое дорогое!». Силами общественого объединения «Автоледи Пермь» статус мероприятия изменился на пикет. На улице Ленина неравнодушные пермяки с помощью плакатов обратятся к водителям.

«Мы хотим привлечь внимание пермяков к этой серьезной проблеме. Каждому человеку под силу изменить свое поведение на дороге, а это может спасти не одну детскую жизнь», — рассказала Properm.ru о целях пикета Вера Попова, руководитель «Автоледи Пермь». Необходимостью такого обращения к водителям стал детский травматизм: только в начале сентября на дорогах Перми погибли несколько детей.

«Каждый день в краевом центре происходит два ДТП с участием детей — к сожалению, в нашей жизни подобные страшные события стали уже обыденным делом. Думаю, посчитать сколько за этим кроется боли и страдания не сложно. Сколько ещё нужно учиться на ошибках, теряя самых близких, чтобы понять, что элементарное соблюдение правил ДД не только спасает от штрафа, но и сохраняет жизни?!» — поделился Артур Гайнанов, руководитель прес-службы краевого управления МВД.

Пикет состоится 16 сентября в 16 часов на участке улице Ленина от Куйбышева до Газеты Звезда.

#Мнения#Авто#Дтп
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