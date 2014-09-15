В Перми 16 сентября пройдет пикет в защиту детей, которые гибнут на дорогах

«Каждый день в краевом центре происходит два ДТП с участием детей — к сожалению, в нашей жизни подобные страшные события стали уже обыденным делом. Думаю, посчитать сколько за этим кроется боли и страдания не сложно. Сколько ещё нужно учиться на ошибках, теряя самых близких, чтобы понять, что элементарное соблюдение правил ДД не только спасает от штрафа, но и сохраняет жизни?!» — поделился Артур Гайнанов, руководитель прес-службы краевого управления МВД.