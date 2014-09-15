В Перми 16 сентября пройдет пикет в защиту детей, которые гибнут на дорогах

Posted 15 сентября 2014, 11:56
Published 15 сентября 2014, 11:56
Modified 2 марта 2023, 17:28
Updated 2 марта 2023, 17:28
Еще недавно на 16 сентября была запланирована акция ГИБДД г. Перми «Сохраним самое дорогое!». Силами общественого объединения «Автоледи Пермь» статус мероприятия изменился на пикет. На улице Ленина неравнодушные пермяки с помощью плакатов обратятся к водителям.
«Мы хотим привлечь внимание пермяков к этой серьезной проблеме. Каждому человеку под силу изменить свое поведение на дороге, а это может спасти не одну детскую жизнь», — рассказала Properm.ru о целях пикета Вера Попова, руководитель «Автоледи Пермь». Необходимостью такого обращения к водителям стал детский травматизм: только в начале сентября на дорогах Перми погибли несколько детей.
«Каждый день в краевом центре происходит два ДТП с участием детей — к сожалению, в нашей жизни подобные страшные события стали уже обыденным делом. Думаю, посчитать сколько за этим кроется боли и страдания не сложно. Сколько ещё нужно учиться на ошибках, теряя самых близких, чтобы понять, что элементарное соблюдение правил ДД не только спасает от штрафа, но и сохраняет жизни?!» — поделился Артур Гайнанов, руководитель прес-службы краевого управления МВД.
Пикет состоится 16 сентября в 16 часов на участке улице Ленина от Куйбышева до Газеты Звезда.