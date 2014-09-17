И.о. руководителя «Жилкомсервиса» задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Днём 16 сентября 2014 года за решение вопросов, связанных с полной и своевременной оплатой по вышеуказанным договорам подрядов о выполнении ООО ремонтных работ подозреваемый, незаконно получил от коммерческого директора общества с ограниченной ответственность деньги в сумме 250 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.