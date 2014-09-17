И.о. руководителя «Жилкомсервиса» задержали по подозрению в коммерческом подкупе

Posted 17 сентября 2014, 08:32
Published 17 сентября 2014, 08:32
Modified 2 марта 2023, 17:28
Updated 2 марта 2023, 17:28
В Перми возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора Некоммерческого партнерства социальной инициативы «Жилкомсервис». И.о руководителя компании подозревается в коммерческом подкупе, сопряженным с вымогательством предмета подкупа.
В феврале, марте и июне 2014 года между НПСИ «Жилкомсервис», выступающим в качестве заказчика, и обществом с ограниченной ответственностью, выступающим в качестве подрядчика, заключались договоры подряда на выполнение ремонтных работ на объектах, обслуживаемых НПСИ «Жилкомсервис».
Днём 16 сентября 2014 года за решение вопросов, связанных с полной и своевременной оплатой по вышеуказанным договорам подрядов о выполнении ООО ремонтных работ подозреваемый, незаконно получил от коммерческого директора общества с ограниченной ответственность деньги в сумме 250 тыс. рублей в качестве коммерческого подкупа, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.
Сразу же после получения денег он был задержан с поличным оперативниками. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.