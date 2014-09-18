Российские режиссеры требуют запретить американские фильмы

Posted 18 сентября 2014, 07:39
Published 18 сентября 2014, 07:39
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин выступил предложил ограничить показ американских фильмов в России и увеличить долю европейского, корейского и иранского кино, сообщает ИТАР-ТАСС.
При этом Говорухин «не представляет, как это сделать практически».
По мнению режиссера, в необходимо увеличить финансирование культуры в России. Он уверен, что «Запад боится нашего сплочения в плане культуры».
При этом его коллега Юрий Кара вообще предложил запретить прокат американского кино в кинотеатрах и на телевидении до тех пор, пока не будут отменены антироссийские санкции. Советский и российский режиссер считает, что нужно «хотя бы пригрозить» этим США.