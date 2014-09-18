Российские режиссеры требуют запретить американские фильмы

При этом его коллега Юрий Кара вообще предложил запретить прокат американского кино в кинотеатрах и на телевидении до тех пор, пока не будут отменены антироссийские санкции. Советский и российский режиссер считает, что нужно «хотя бы пригрозить» этим США.