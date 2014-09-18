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Posted 18 сентября 2014, 07:39

Published 18 сентября 2014, 07:39

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

Российские режиссеры требуют запретить американские фильмы

18 сентября 2014, 07:39
Сюжет
Санкции
Они считают, что нужно запретить голливудские картины для показа в кинотеатрах и на телевидении, пока США не отменят санкции.

Глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин выступил предложил ограничить показ американских фильмов в России и увеличить долю европейского, корейского и иранского кино, сообщает ИТАР-ТАСС.

Станислав Говорухин, кинорежиссер :— Я считаю, что хорошо было бы ограничить голливудское кино на российских экранах, но не за счет российского кино — мы выпускаем около 60 картин, — а за счет кино, снятого в странах с богатой кинематографической культурой — Турции, Кореи, Ирана, Японии, европейского кино.

При этом Говорухин «не представляет, как это сделать практически».

По мнению режиссера, в необходимо увеличить финансирование культуры в России. Он уверен, что «Запад боится нашего сплочения в плане культуры».

При этом его коллега Юрий Кара вообще предложил запретить прокат американского кино в кинотеатрах и на телевидении до тех пор, пока не будут отменены антироссийские санкции. Советский и российский режиссер считает, что нужно «хотя бы пригрозить» этим США.

#Общество#Санкции
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