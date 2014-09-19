IKEA объявила о намерении строить в Перми свой магазин

Posted 19 сентября 2014, 09:03
Published 19 сентября 2014, 09:03
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
IKEA планирует возобновить строительство торговых центров «Мега» и IKEA, заявил вчера на встрече с арендаторами гендиректор IKEA Shopping Centres Армин Микаэли, пишет газета «Ведомости».
Строительство планируется возобновить со следующего года. Новые торговые центры могут появиться в трех городах: Перми, Санкт-Петербурге и Красноярске.
В строительство и обновление до 2020 года компания планирует вложить 2 млрд евро, 60% от которых пойдет на открытие новых магазинов.
Кроме того, со следующего года компания впервые начнет рассматривать для открытия города с населением от 500 тыс. человек, пишет издание, ссылаясь на гендиректора IKEA Shopping Centres.