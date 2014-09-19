properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября 2014, 09:03

Published 19 сентября 2014, 09:03

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

IKEA объявила о намерении строить в Перми свой магазин

19 сентября 2014, 09:03
Всего же на строительство и обновление компания планирует потратить 2 млрд евро.

IKEA планирует возобновить строительство торговых центров «Мега» и IKEA, заявил вчера на встрече с арендаторами гендиректор IKEA Shopping Centres Армин Микаэли, пишет газета «Ведомости».

Строительство планируется возобновить со следующего года. Новые торговые центры могут появиться в трех городах: Перми, Санкт-Петербурге и Красноярске.

В строительство и обновление до 2020 года компания планирует вложить 2 млрд евро, 60% от которых пойдет на открытие новых магазинов.

Кроме того, со следующего года компания впервые начнет рассматривать для открытия города с населением от 500 тыс. человек, пишет издание, ссылаясь на гендиректора IKEA Shopping Centres.

#Недвижимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика