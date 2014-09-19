Качество работы больниц Пермского края проверят независимые эксперты

Posted 19 сентября 2014, 12:20
Published 19 сентября 2014, 12:20
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
Министерство здравоохранения Пермского края объявило конкурс на проведение независимой экспертизы работы учреждений здравоохранения на территории региона. Анализу подвергнутся более чем 130 амбулаторных и стационарных медучреждений.
Эксперты будут оценивать качество предоставляемых услуг в больницах, причем, мнение пациентов тоже будет учтено. На основе полученных данных будет составлен рейтинг медицинских учреждений и сформированы предложения по повышению качества работы в них. Согласно документации заказа, краевой минздрав проводит экспертизу с целью улучшить информированность клиентов о качестве работы медучреждений, а также наладить полноценный диалог между больницами и гражданами и повысить качество услуг.
9 октября будет выбран исполнитель, который в течение 50 дней с момента заключения контракта будет проводить анализ. На все эти работы из бюджета Пермского края выделяется 1,8 млн рублей.