Качество работы больниц Пермского края проверят независимые эксперты

Эксперты будут оценивать качество предоставляемых услуг в больницах, причем, мнение пациентов тоже будет учтено. На основе полученных данных будет составлен рейтинг медицинских учреждений и сформированы предложения по повышению качества работы в них. Согласно документации заказа, краевой минздрав проводит экспертизу с целью улучшить информированность клиентов о качестве работы медучреждений, а также наладить полноценный диалог между больницами и гражданами и повысить качество услуг.