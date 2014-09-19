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Posted 19 сентября 2014, 12:20

Published 19 сентября 2014, 12:20

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

Качество работы больниц Пермского края проверят независимые эксперты

Качество работы больниц Пермского края проверят независимые эксперты

19 сентября 2014, 12:20
Фото: Properm.ru.
На работы по анализу уровня предоставляемых пациентам услуг из бюджета Пермского края выделят 1,8 млн рублей.

Министерство здравоохранения Пермского края объявило конкурс на проведение независимой экспертизы работы учреждений здравоохранения на территории региона. Анализу подвергнутся более чем 130 амбулаторных и стационарных медучреждений.

Эксперты будут оценивать качество предоставляемых услуг в больницах, причем, мнение пациентов тоже будет учтено. На основе полученных данных будет составлен рейтинг медицинских учреждений и сформированы предложения по повышению качества работы в них. Согласно документации заказа, краевой минздрав проводит экспертизу с целью улучшить информированность клиентов о качестве работы медучреждений, а также наладить полноценный диалог между больницами и гражданами и повысить качество услуг.

9 октября будет выбран исполнитель, который в течение 50 дней с момента заключения контракта будет проводить анализ. На все эти работы из бюджета Пермского края выделяется 1,8 млн рублей.

#Здоровье#Здравоохранение#Больницы#Пациент#Поликлиники
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