В центре Перми открылся «Магазин квартир»

Купить жилье от добросовестного застройщика на начальном этапе строительства — выгодное предложение, надо лишь выбрать дом. Количество объектов от застройщика постоянно растет. Уже сейчас в списке дома по адресам: ул. Цимлянская 19 б и 21а, ул. Делегатская,35а и 35 б, ул. Культуры 11а, ул. Камская 4а, ул. Байкальская, 7 б. Все новостройки будут сданы в срок.