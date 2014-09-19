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Posted 19 сентября 2014, 08:46

Published 19 сентября 2014, 08:46

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

В центре Перми открылся «Магазин квартир»

19 сентября 2014, 08:46
Клиенты строительной фирмы «Австром» теперь смогут быстро и просто решить свой квартирный вопрос, ознакомиться с новостройками города и проконсультироваться со специалистами.

15 сентября строительная компания «Австром» открыла в бизнес-центре «Любимов» второй офис — «Магазин квартир», где любой желающий за чашечкой кофе может проконсультироваться со специалистом, решить квартирный вопрос или инвестировать свои сбережения в новостройку.

Купить жилье от добросовестного застройщика на начальном этапе строительства — выгодное предложение, надо лишь выбрать дом. Количество объектов от застройщика постоянно растет. Уже сейчас в списке дома по адресам: ул. Цимлянская 19 б и 21а, ул. Делегатская,35а и 35 б, ул. Культуры 11а, ул. Камская 4а, ул. Байкальская, 7 б. Все новостройки будут сданы в срок.

16-этажный дом на Байкальской в Кировском районе Перми придется по нраву молодым семьям, которым важна хорошая инфраструктура и экология. Объект будет сдан в четвертом квартале 2016 года. На выбор квартиры с одной, двумя и тремя комнатами, сдаются они с отделкой «под ключ» и застекленными балконами.

9-этажный дом на Цимлянской, 21а, является продолжением работы компании «Австром» в микрорайоне «Левшино». Объект будет сдан в начале 2016 года. Застройщик обещает качесnвенную внутреннюю отделку, электроплиты, застекленные лоджии и комфорт по доступной цене.

Компания «Австром» предлагает своим клиентам ознакомится со своими будущими проектами, в этом и заключается основная цель «Магазина квартир». Пермяки могут увидеть экспозицию макетов новостроек, познакомиться с планировкой будущей квартиры, ее стоимостью и определиться с банком для оформления ипотеки.

«Австром» обещает специальные акции и презентации самых интересных предложений. Если клиент еще не определился с выбором, ему всегда готовы помочь специалисты и подобрать оптимальный вариант решения, опираясь на индивидуальные предпочтения каждого. Заинтересовавшие проекты застройщика с подробным описанием объекта можно взять домой, чтобы обсудить со своими близкими.

Планируется, что в будущем будет работать сервис по отправке ипотечной заявки из офиса в банк, что значительно сэкономит время клиентам. Подробности можно узнать в «Магазине квартир».

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