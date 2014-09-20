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Posted 20 сентября 2014, 08:30

Published 20 сентября 2014, 08:30

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

Компания «ОЗОН-Дизайн» разработает фирменный стиль Пермского края

20 сентября 2014, 08:30
Сюжет
Туризм
Это будет стоить краевому бюджету 65 тысяч рублей.

По результатам проведенного конкурса определена компания, которая займется разработкой фирменного стиля Пермского края.

Победителем конкурса признано ООО «ОЗОН-Дизайн», потребовавшее за свои услуги 65 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ Прикамье».

Срок выполнения контракта — декабрь 2014 года. К этому времени «ОЗОН-Дизайн» должен разработать фирменную символику (фирменный стиль), представляющий Пермский край на туристическом рынке. Символика должна включать слоган, выполненный на двух языках — русском и английском, и изображения основных образов для всего региона, отражающие виды туризма.

#Регион#Пермский край#Туризм#Символика
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