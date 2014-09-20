Компания «ОЗОН-Дизайн» разработает фирменный стиль Пермского края

Срок выполнения контракта — декабрь 2014 года. К этому времени «ОЗОН-Дизайн» должен разработать фирменную символику (фирменный стиль), представляющий Пермский край на туристическом рынке. Символика должна включать слоган, выполненный на двух языках — русском и английском, и изображения основных образов для всего региона, отражающие виды туризма.