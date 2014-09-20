Компания «ОЗОН-Дизайн» разработает фирменный стиль Пермского края

Posted 20 сентября 2014, 08:30
Published 20 сентября 2014, 08:30
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
По результатам проведенного конкурса определена компания, которая займется разработкой фирменного стиля Пермского края.
Победителем конкурса признано ООО «ОЗОН-Дизайн», потребовавшее за свои услуги 65 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ Прикамье».
Срок выполнения контракта — декабрь 2014 года. К этому времени «ОЗОН-Дизайн» должен разработать фирменную символику (фирменный стиль), представляющий Пермский край на туристическом рынке. Символика должна включать слоган, выполненный на двух языках — русском и английском, и изображения основных образов для всего региона, отражающие виды туризма.