«Трансаэро» планирует запустить регулярный рейс из Перми в Таиланд

Гендиректор международного аэропорта «Пермь» Эдуард Кошенсков сообщил «Ъ», что по поводу организации рейса до Бангкока компания не обращалась. Сейчас в этом направлении летают чартеры один раз в 10 дней, их осуществляет авиакомпания Orenair. Прямых рейсов из Перми в зарубежные страны не так много, в основном это страны СНГ (Баку, Ереван, Душанбе, Худжанд). Есть один рейс в Европу (Прага), и один на курорт ОАЭ (Дубаи).