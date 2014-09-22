«Трансаэро» планирует запустить регулярный рейс из Перми в Таиланд

Posted 22 сентября 2014, 04:39
Published 22 сентября 2014, 04:39
Modified 2 марта 2023, 17:27
Updated 2 марта 2023, 17:27
Авиакомпания «Трансаэро» планирует открыть регулярный рейс из Перми в Таиланд, считая, что Бангкок будет пользоваться спросом у туристов и бизнесменов.
Как пишет «Ъ», 17 сентября комиссия Росавиации выдала «Трансаэро» допуск на выполнение регулярных перевозок по линии Пермь — Бангкок, авиакомпания планирует летать два раза в неделю. Когда именно состоится первый полет по новому маршруту, пока неизвестно, сначала необходимо пройти все процедуры согласования.
Гендиректор международного аэропорта «Пермь» Эдуард Кошенсков сообщил «Ъ», что по поводу организации рейса до Бангкока компания не обращалась. Сейчас в этом направлении летают чартеры один раз в 10 дней, их осуществляет авиакомпания Orenair. Прямых рейсов из Перми в зарубежные страны не так много, в основном это страны СНГ (Баку, Ереван, Душанбе, Худжанд). Есть один рейс в Европу (Прага), и один на курорт ОАЭ (Дубаи).
Пермские туроператоры считают, что рейс до Таиланда будет пользоваться популярностью прежде всего у туристов, это популярное направление в ноябрьские и новогодние каникулы.