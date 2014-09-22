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Posted 22 сентября 2014, 04:30

Published 22 сентября 2014, 04:30

Modified 2 марта 2023, 17:27

Updated 2 марта 2023, 17:27

В Перми полиция ищет мать, выбросившую свою мертвую дочь

22 сентября 2014, 04:30
Тело мертвого младенца было завернуто в пуховик.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность женщины, которая 11 сентября у дома по адресу ул. Льва Шатрова,4 в кустах оставила тело новорожденного ребенка. Младенец был завернут простынь, наволочку и женскую куртку-пуховик.

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю, младенец был рожден дома и по физиологическим показателям являлся жизнеспособным. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть новорожденной наступила в результате переохлаждения, каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Всем, кому что-либо известно о лицах, имеющих ранее признаки беременности, а в дальнейшем находящихся без детей, а также гражданах, имеющих ранее в гардеробе похожую куртку, просят обратиться в полицию.

#Происшествия#Уголовное дело#Мать
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