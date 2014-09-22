В Перми полиция ищет мать, выбросившую свою мертвую дочь

Как ранее сообщала пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю, младенец был рожден дома и по физиологическим показателям являлся жизнеспособным. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть новорожденной наступила в результате переохлаждения, каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. Следственный комитет РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).