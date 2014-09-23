Пермские зоозащитники: «Дети объяснили, что дяденька предлагает пострелять по собакам»

По словам зоозащитницы Зинаиды Пинаевой, отстрел собак происходит уже третий месяц. «В конце июня ко мне начали прибегать дети, группами, по два, по три человека. Им нужны были металлические пульки для пистолета. Я спросила: «Зачем?» Дети объяснили, что дяденька предлагает пострелять по собакам. Я решила посмотреть, пошла туда. Один ребенок рассказал, что мужчина живет на Сокольской, 10 и стреляет отовсюду, в присутствии детей. Я пошла с этими детьми и увидела желтую машину, к ней была привязана за передние лапы черная неживая собака», — рассказывает Пинаева. — Эта страсть к убийству ни к чему хорошему не приведет».