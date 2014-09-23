Пермские зоозащитники: «Дети объяснили, что дяденька предлагает пострелять по собакам»

Posted 23 сентября 2014, 05:58
Published 23 сентября 2014, 05:58
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
Пермские зоозащитники бьют тревогу: в Нижней Курье участились случаи отстрела собак. По информации группы «За защиту зверей Пермь» в социальной сети, собакам стреляют прямо в глаза.
«Стреляют из-за кустов, когда животное ни о чем не подозревая беззащитно свернувшись клубочком спит. Потом уже неважно, живая собака или нет, привязывают за лапы к машине и увозят, чтобы избавиться от трупа. Такие странные развлечения происходят здесь, среди нас, в нашем городе, в Перми, в Закамске по адресу Сокольская, 10», — говорится в сообщении на стене сообщества.
По словам зоозащитницы Зинаиды Пинаевой, отстрел собак происходит уже третий месяц. «В конце июня ко мне начали прибегать дети, группами, по два, по три человека. Им нужны были металлические пульки для пистолета. Я спросила: «Зачем?» Дети объяснили, что дяденька предлагает пострелять по собакам. Я решила посмотреть, пошла туда. Один ребенок рассказал, что мужчина живет на Сокольской, 10 и стреляет отовсюду, в присутствии детей. Я пошла с этими детьми и увидела желтую машину, к ней была привязана за передние лапы черная неживая собака», — рассказывает Пинаева. — Эта страсть к убийству ни к чему хорошему не приведет».
Сейчас по фактам жестокой расправы над собаками поданы два заявления: в полицию и прокуратуру.