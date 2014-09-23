В Западно-Уральском банке Сбербанка России к работе приступили два новых зампреда

Posted 23 сентября 2014, 06:02
Published 23 сентября 2014, 06:02
Modified 2 марта 2023, 17:26
Updated 2 марта 2023, 17:26
Алексей Кашуба приступил к работе в качестве заместителя председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России». На своем посту он будет курировать административный блок банка.
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Алексей Кашуба окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Работает в системе Сбербанка с 2002 года. Ранее занимал должность советника Председателя Западно-Уральского банка. Женат, воспитывает сына и двоих дочерей.
Напомним, что не так давно был назначен еще один заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России» — Сергей Рогачев. Он курирует блок «Работа с проблемными активами и правовыми вопросами».
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Сергей Рогачев имеет высшее экономическое и юридическое образование. В системе Сбербанка работает с 2003 года. Начинал работу в банке экономистом. Предыдущая должность — заместитель председателя Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России». Женат, воспитывает сына.
Напомним, в апреле 2014 года в банке сменился руководитель. Кирилла Бреля на посту председателя сменил Кирилл Алтухов.