В Западно-Уральском банке Сбербанка России к работе приступили два новых зампреда

Алексей Кашуба окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Работает в системе Сбербанка с 2002 года. Ранее занимал должность советника Председателя Западно-Уральского банка. Женат, воспитывает сына и двоих дочерей.