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Posted 23 сентября 2014, 06:02

Published 23 сентября 2014, 06:02

Modified 2 марта 2023, 17:26

Updated 2 марта 2023, 17:26

В Западно-Уральском банке Сбербанка России к работе приступили два новых зампреда

23 сентября 2014, 06:02
Сюжет
Кадровые перестановки
Алексей Кашуба отвечает за административный блок, Сергей Рогачев курирует блок по работе с проблемными активами.

Алексей Кашуба приступил к работе в качестве заместителя председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России». На своем посту он будет курировать административный блок банка.

Алексей Кашуба окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Работает в системе Сбербанка с 2002 года. Ранее занимал должность советника Председателя Западно-Уральского банка. Женат, воспитывает сына и двоих дочерей.

Напомним, что не так давно был назначен еще один заместитель председателя Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»Сергей Рогачев. Он курирует блок «Работа с проблемными активами и правовыми вопросами».

Сергей Рогачев имеет высшее экономическое и юридическое образование. В системе Сбербанка работает с 2003 года. Начинал работу в банке экономистом. Предыдущая должность — заместитель председателя Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России». Женат, воспитывает сына.

Напомним, в апреле 2014 года в банке сменился руководитель. Кирилла Бреля на посту председателя сменил Кирилл Алтухов.

#Банки#Кадровые перестановки#Сбербанк
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