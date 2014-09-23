Вклады в УБРиР можно открыть теперь и через сайт

Если у клиента уже есть счет в УБРиР, то он может открыть вклад в интернет-банке, не заходя в офис. Ему нужно лишь кликнуть на ссылку «Вклады» и выбрать подходящий продукт. В дальнейшем пополнять вклад и снимать с него средства можно дистанционно.