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Posted 23 сентября 2014, 10:05

Published 23 сентября 2014, 10:05

Modified 2 марта 2023, 17:26

Updated 2 марта 2023, 17:26

Вклады в УБРиР можно открыть теперь и через сайт

23 сентября 2014, 10:05
В банке видят потенциал сайта не только по продаже кредитов, но по привлечению вкладов.

Открыть вклад в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) теперь можно дистанционно. Совершить процедуру можно за несколько кликов на сайте банка. Услуга доступна и для действующих клиентов и для тех, кто еще не открыл счет в УБРиР.

Если пользователь еще не является клиентом банка, он может выбрать на сайте подходящий вклад и заполнить простую заявку, потратив на это всего 2 минуты. Через некоторое время клиенту перезвонит сотрудник банка и проконсультирует об условиях предлагаемого продукта. В офисе для открытия вклада клиенту достаточно показать индивидуальный код, который пришел в смс-сообщении после заполнения заявки.

Если у клиента уже есть счет в УБРиР, то он может открыть вклад в интернет-банке, не заходя в офис. Ему нужно лишь кликнуть на ссылку «Вклады» и выбрать подходящий продукт. В дальнейшем пополнять вклад и снимать с него средства можно дистанционно.

«Мы видим потенциал сайта не только по продаже кредитов, но по привлечению вкладов. Сегодня каждый третий новый клиент приходит в банк из интернета, УБРиР систематично повышает удобство использования и эффективность своего сайта как канала продаж», — рассказал руководитель дирекции клиентского развития интернет-продаж УБРиР Антон Огородников.

При помощи сайта УБРиР можно оставлять заявки и на кредит. В первом полугодии 2014 года канал интернет-продаж вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года — количество заявок, поступивших из интернета на продукты для физических и юридических лиц превысило 1 млн штук.

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