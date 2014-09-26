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Posted 26 сентября 2014, 11:01

Published 26 сентября 2014, 11:01

Modified 2 марта 2023, 17:24

Updated 2 марта 2023, 17:24

Для депутатов Заксобрания разработают «виртуальные кабинеты» за 2 миллиона

Для депутатов Заксобрания разработают «виртуальные кабинеты» за 2 миллиона

26 сентября 2014, 11:01
Фото: Properm.ru.
Приложение для мобильных телефонов с операционной системой Android позволит узнать актуальные новости Законодательного собрания, посмотреть тексты указов губернатора, постановления правительства и аналитические отчеты.

Законодательное собрание Пермского края ищет разработчика приложения для мобильных устройств депутатов. Сервис «Виртуальный кабинет депутата ЗСПК» должен стать рабочим инструментом депутатов, сотрудников аппарата, членов молодежного парламента Заксобрания, обеспечивающим доступ к актуальной информации по ходу законотворческого процесса, персонализированные сервисы для работы с данной информации, а также содержащей ряд вспомогательный информационных сервисов, целью которых является повышение эффективности работы в рамках законотворческой деятельности.

Как сообщается в документации заказа, виртуальный кабинет позволит участником законотворческого процесса быть независимым от географического положения в круглосуточном режиме. Сейчас работа с виртуальным кабинетом Заксобрания поддерживается на планшетах Apple iPad и на мобильных телефонах Apple iPhone под управлением операционной системы Apple iOS версии 6.2 и выше. Для повышения доступности сервисов виртуального кабинета и расширения аудитории пользователей необходимо обеспечить поддержку сервисов виртуального кабинета для мобильных устройств под управление операционной системы Android версии 4.0. На адаптацию приложения для операционной системы Android бюджет Пермского края выделит 2 043 800 рублей.

#Интернет#Депутат#Законодательное собрание
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