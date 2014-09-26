Для депутатов Заксобрания разработают «виртуальные кабинеты» за 2 миллиона

Как сообщается в документации заказа, виртуальный кабинет позволит участником законотворческого процесса быть независимым от географического положения в круглосуточном режиме. Сейчас работа с виртуальным кабинетом Заксобрания поддерживается на планшетах Apple iPad и на мобильных телефонах Apple iPhone под управлением операционной системы Apple iOS версии 6.2 и выше. Для повышения доступности сервисов виртуального кабинета и расширения аудитории пользователей необходимо обеспечить поддержку сервисов виртуального кабинета для мобильных устройств под управление операционной системы Android версии 4.0. На адаптацию приложения для операционной системы Android бюджет Пермского края выделит 2 043 800 рублей.