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Posted 28 сентября 2014, 08:54

Published 28 сентября 2014, 08:54

Modified 2 марта 2023, 17:24

Updated 2 марта 2023, 17:24

Сотрудница службы судебных приставов Перми осуждена за превышение полномочий

28 сентября 2014, 08:54
Сюжет
Приставы
По решению суда бывшая заместительница начальника приставов по Ленинскому району отстранена от госслужбы на 4 года.

Суд Ленинского района города Перми рассмотрел дело бывшего заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому району УФССП. По данным следствия, летом 2013 года она сняла запрет регистрационных действий с автомобиля «PORSCHE CAYENNE», который принадлежал должнику по судебному производству. После чего собственник продал автомобиль. Руководство управления федеральной службы судебных приставов по пермскому краю решило, что это является нарушением прав и интересов взыскателя.

По решению суда бывшая заместительница начальника приставов по Ленинскому району отстранена от госслужбы на 4 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

#Происшествия#Приставы
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