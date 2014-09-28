Сотрудница службы судебных приставов Перми осуждена за превышение полномочий

Суд Ленинского района города Перми рассмотрел дело бывшего заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому району УФССП. По данным следствия, летом 2013 года она сняла запрет регистрационных действий с автомобиля «PORSCHE CAYENNE», который принадлежал должнику по судебному производству. После чего собственник продал автомобиль. Руководство управления федеральной службы судебных приставов по пермскому краю решило, что это является нарушением прав и интересов взыскателя.