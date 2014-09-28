Сотрудница службы судебных приставов Перми осуждена за превышение полномочий

Posted 28 сентября 2014, 08:54
Published 28 сентября 2014, 08:54
Modified 2 марта 2023, 17:24
Updated 2 марта 2023, 17:24
Суд Ленинского района города Перми рассмотрел дело бывшего заместителя старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому району УФССП. По данным следствия, летом 2013 года она сняла запрет регистрационных действий с автомобиля «PORSCHE CAYENNE», который принадлежал должнику по судебному производству. После чего собственник продал автомобиль. Руководство управления федеральной службы судебных приставов по пермскому краю решило, что это является нарушением прав и интересов взыскателя.
По решению суда бывшая заместительница начальника приставов по Ленинскому району отстранена от госслужбы на 4 года, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.