Под Соликамском в ДТП «Хендай» и «Форд» погиб 1 человек и пострадали трое

Posted 29 сентября 2014, 09:14
Published 29 сентября 2014, 09:14
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Авария произошла в 16:30 28 сентября. по автодороге Соликамск-Красновишерск, со стороны Соликамска, в направлении Красновишерска двигался автомобиль «Хендай ай30». Водитель 1988 года рождения на 41 км не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус».
В больницу после аварии были доставлены 4 человека, среди которых был ребенок. В «Форде» девочка 2004 года рождения получила тупую травму живота, мужчина 1981 года рождения — закрытую черепно-мозговую травмы и закрытый перелом костей таза. Водитель «Хендай ай30» был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. С места аварии в больницу увезли и пассажира «Хендай ай30», молодого человека 1992 года рождения. Он скончался в больнице в первые сутки после аварии.