Под Соликамском в ДТП «Хендай» и «Форд» погиб 1 человек и пострадали трое

В больницу после аварии были доставлены 4 человека, среди которых был ребенок. В «Форде» девочка 2004 года рождения получила тупую травму живота, мужчина 1981 года рождения — закрытую черепно-мозговую травмы и закрытый перелом костей таза. Водитель «Хендай ай30» был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. С места аварии в больницу увезли и пассажира «Хендай ай30», молодого человека 1992 года рождения. Он скончался в больнице в первые сутки после аварии.