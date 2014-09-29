properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2014, 09:14

Published 29 сентября 2014, 09:14

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Под Соликамском в ДТП «Хендай» и «Форд» погиб 1 человек и пострадали трое

29 сентября 2014, 09:14
Сюжет
Дтп
Водитель «Хендай ай30» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в «Форд».

Авария произошла в 16:30 28 сентября. по автодороге Соликамск-Красновишерск, со стороны Соликамска, в направлении Красновишерска двигался автомобиль «Хендай ай30». Водитель 1988 года рождения на 41 км не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Форд Фокус».

В больницу после аварии были доставлены 4 человека, среди которых был ребенок. В «Форде» девочка 2004 года рождения получила тупую травму живота, мужчина 1981 года рождения — закрытую черепно-мозговую травмы и закрытый перелом костей таза. Водитель «Хендай ай30» был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. С места аварии в больницу увезли и пассажира «Хендай ай30», молодого человека 1992 года рождения. Он скончался в больнице в первые сутки после аварии.

#Авто#Дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика