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Posted 29 сентября 2014, 10:59

Published 29 сентября 2014, 10:59

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Завершается регистрация участников олимпиады при поддержке Сбербанка России

Завершается регистрация участников олимпиады при поддержке Сбербанка России

29 сентября 2014, 10:59
Фото: Properm.ru.
К участию в олимпиаде допускаются ученики 9, 10 и 11 классов. Победители и призеры без вступительных испытаний зачисляются на бюджетные места в ведущие профильные ВУЗы России.

До 17 октября 2014 года продолжается регистрация участников «X Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников». Партнером олимпиады является ОАО «Сбербанк России».

К участию в олимпиаде допускаются ученики 9, 10 и 11 классов. Победители и призеры олимпиады без вступительных испытаний зачисляются на бюджетные места в ведущие профильные ВУЗы России.

Для зарегистрированных участников предусмотрены следующие этапы олимпиады:
I тур — конкурс-тестирование (октябрь-декабрь 2014 г.),
II тур — творческое эссе (декабрь 2014 г. — январь 2015 г.).
III очный тур (Москва, март 2015 г.)

Для регистрации потенциальным участникам олимпиады нужно зайти на сайт и нажать кнопку «Регистрация и вход для участников олимпиады» на главной странице. Затем в соответствующей форме ввести личный адрес электронной почты, информацию об участнике и подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке в автоматически рассылаемом письме.

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