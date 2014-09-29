Завершается регистрация участников олимпиады при поддержке Сбербанка России

Для регистрации потенциальным участникам олимпиады нужно зайти на сайт и нажать кнопку «Регистрация и вход для участников олимпиады» на главной странице. Затем в соответствующей форме ввести личный адрес электронной почты, информацию об участнике и подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке в автоматически рассылаемом письме.