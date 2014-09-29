Завершается регистрация участников олимпиады при поддержке Сбербанка России

Posted 29 сентября 2014, 10:59
Published 29 сентября 2014, 10:59
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
До 17 октября 2014 года продолжается регистрация участников «X Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников». Партнером олимпиады является ОАО «Сбербанк России».
К участию в олимпиаде допускаются ученики 9, 10 и 11 классов. Победители и призеры олимпиады без вступительных испытаний зачисляются на бюджетные места в ведущие профильные ВУЗы России.
Для зарегистрированных участников предусмотрены следующие этапы олимпиады:
I тур — конкурс-тестирование (октябрь-декабрь 2014 г.),
II тур — творческое эссе (декабрь 2014 г. — январь 2015 г.).
III очный тур (Москва, март 2015 г.)
Для регистрации потенциальным участникам олимпиады нужно зайти на сайт и нажать кнопку «Регистрация и вход для участников олимпиады» на главной странице. Затем в соответствующей форме ввести личный адрес электронной почты, информацию об участнике и подтвердить регистрацию, пройдя по ссылке в автоматически рассылаемом письме.