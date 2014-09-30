Американская компания ExxonMobil прекращает добычу нефти в России из-за санкций

Договор между «Роснефтью» и ExxonMobil был подписан в 2011 году. В августе этого года компании начали работу на скважине «Университетская» в Карском море. Позже поступило сообщение, что компании остановили бурение на арктическом шельфе из-за санкций, введенных против России. Однако ExxonMobil получила от правительства США разрешение отсрочить выход из проекта.