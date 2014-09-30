Американская компания ExxonMobil прекращает добычу нефти в России из-за санкций

Posted 30 сентября 2014, 02:15
Published 30 сентября 2014, 02:15
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
Американская компания ExxonMobil замораживает шельфовый проект с «Роснефтью», сообщает «Коммерсантъ». Представители компании не смогли получить разрешение властей США на продолжение работ на российской территории Арктики и на Черном море. До окончания действия санкций проекты ExxonMobil будут заморожены, часть персонала вывезут за пределы России.
Договор между «Роснефтью» и ExxonMobil был подписан в 2011 году. В августе этого года компании начали работу на скважине «Университетская» в Карском море. Позже поступило сообщение, что компании остановили бурение на арктическом шельфе из-за санкций, введенных против России. Однако ExxonMobil получила от правительства США разрешение отсрочить выход из проекта.
Пару дней назад «Роснефть» и ExxonMobil по итогам бурения на участке в Карском море обнаружили новое нефтяное месторождение. Уже после первых исследований стало понятно, что здесь можно добыть 338 млрд кубометров газа и более 100 млн тонн нефти.