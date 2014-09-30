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Posted 30 сентября 2014, 10:50

Published 30 сентября 2014, 10:50

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

В Перми отремонтировали 9 пешеходных дорожек

В Перми отремонтировали 9 пешеходных дорожек

30 сентября 2014, 10:50
Фото: Properm.ru.
На каждом объекте уже проведены лабораторные испытания, в ходе которых проверялись основные показатели покрытия - водонасыщение, плотность, толщина верхнего и выравнивающего слоев.

Основной список из 45 дорожек, запланированных для ремонта в 2014 году, по просьбам жителей дополнился еще 9 объектами в Мотовилихинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах.

Как рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, к отремонтированным в течение лета тротуарам добавились дорожки по улице Лебедева в Мотовилихинском районе, по улице Репина и на дамбе КамГЭС в Орджоникидзевском районе, по улицам Лепешинского, Хабаровской. Также были отремонтированы тротуар от улицы 1-ой Красноборской до дома №18 на улице Костычева, пешеходная дорожка по улице Строителей возле дома №14, тротуары от дома №38 на проспекте Парковом до улицы Пожарского, от улицы Вагонная до школы №111 в Дзержинском районе.

Напомним, реализация специальной программы по ремонту тротуаров, пешеходных дорожек и газонов во всех районах Перми началась впервые в прошлом году. В течение двух лет приведены в порядок 165 объектов. В следующем году работа будет продолжена.

#Общество#Тротуары
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