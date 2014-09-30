В Перми отремонтировали 9 пешеходных дорожек

Как рассказали в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, к отремонтированным в течение лета тротуарам добавились дорожки по улице Лебедева в Мотовилихинском районе, по улице Репина и на дамбе КамГЭС в Орджоникидзевском районе, по улицам Лепешинского, Хабаровской. Также были отремонтированы тротуар от улицы 1-ой Красноборской до дома №18 на улице Костычева, пешеходная дорожка по улице Строителей возле дома №14, тротуары от дома №38 на проспекте Парковом до улицы Пожарского, от улицы Вагонная до школы №111 в Дзержинском районе.