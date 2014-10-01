properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября 2014, 11:18

Published 1 октября 2014, 11:18

Modified 2 марта 2023, 17:23

Updated 2 марта 2023, 17:23

Combiнация: Skoda показала новую Fabia в кузове универсал

1 октября 2014, 11:18
Без цифр и лишних слов: просто картинки.

На этот раз чехи даже не стали тянуть кота за хвост и играть в игру «Собери «Фабию» по кусочкам»: изображения универсала в полный рост и со всех сторон показали разом.

Габаритные данные, равно как и параметры багажника, не раскрываются до завтрашней премьеры. Одно известно точно: Fabia III шире предшественницы на 9 сантиметров и на 3 сантиметра ниже. Багажник у прошлого поколения был объемом 505 литров, так что тут должен быть как минимум не меньше.

В линейку силовых агрегатов «Фабии-комби» войдут новый литровый турбомоторчик в 60 сил, а также подновленный 1,2-литровый TSI отдачей 110 сил (у прошлого было 85 или 105 в зависимости от степени форсировки). Ходят слухи, что для России не будет первого мотора, а вместо второго к нам придет машина с новым атмосферником 1,6 л (110 сил), который уже устанавливается на «Октавию».

Мировая премьера Skoda Fabia Combi III поколения состоится завтра на Парижском автосалоне. Продажи в России стартуют не раньше III квартала будущего года.

#Авто
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика