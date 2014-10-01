Combiнация: Skoda показала новую Fabia в кузове универсал

В линейку силовых агрегатов «Фабии-комби» войдут новый литровый турбомоторчик в 60 сил, а также подновленный 1,2-литровый TSI отдачей 110 сил (у прошлого было 85 или 105 в зависимости от степени форсировки). Ходят слухи, что для России не будет первого мотора, а вместо второго к нам придет машина с новым атмосферником 1,6 л (110 сил), который уже устанавливается на «Октавию».