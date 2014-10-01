Combiнация: Skoda показала новую Fabia в кузове универсал

Posted 1 октября 2014, 11:18
Published 1 октября 2014, 11:18
Modified 2 марта 2023, 17:23
Updated 2 марта 2023, 17:23
На этот раз чехи даже не стали тянуть кота за хвост и играть в игру «Собери «Фабию» по кусочкам»: изображения универсала в полный рост и со всех сторон показали разом.
Габаритные данные, равно как и параметры багажника, не раскрываются до завтрашней премьеры. Одно известно точно: Fabia III шире предшественницы на 9 сантиметров и на 3 сантиметра ниже. Багажник у прошлого поколения был объемом 505 литров, так что тут должен быть как минимум не меньше.
В линейку силовых агрегатов «Фабии-комби» войдут новый литровый турбомоторчик в 60 сил, а также подновленный 1,2-литровый TSI отдачей 110 сил (у прошлого было 85 или 105 в зависимости от степени форсировки). Ходят слухи, что для России не будет первого мотора, а вместо второго к нам придет машина с новым атмосферником 1,6 л (110 сил), который уже устанавливается на «Октавию».
Мировая премьера Skoda Fabia Combi III поколения состоится завтра на Парижском автосалоне. Продажи в России стартуют не раньше III квартала будущего года.